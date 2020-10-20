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Регион
Опубликовано 20 октября 2020, 02:31

В Госдуме предложили разрешить носить маски на митингах

Утверждается, что инициатива направлена на разрешение существующей "юридической коллизии".

Депутаты Госдумы внесут в нижнюю палату парламента законопроект, согласно которому разрешается носить средства защиты на публичных мероприятиях в случаях, когда соблюдение масочного режима является обязательным. Об этом сообщил глава Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов на своей странице в "Телеграме".

Кроме того, парламентарий опубликовал текст документа с сопроводительными материалами.

Законопроектом предлагается внести изменения в статьи 5 и 6 федерального закона "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", предусматривающие возможность нахождения участников публичного мероприятия в масках или иных средствах индивидуальной защиты при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, когда соблюдение масочного режима является обязательным, — сказано в пояснительной записке.

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Стоит отметить, что согласно действующему законодательству организатор публичного собрания должен требовать от участников не скрывать свои лица, а за ношение маски или средств маскировки, которые затрудняют установление личности, гражданин может быть удалён с места проведения мероприятия.

В то же время при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, в том числе в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, для граждан могут вводиться ограничительные меры, включая обязательное ношение масок или иных средств индивидуальной защиты, — заметили авторы законопроекта.

Депутаты утверждают, что ношение средств защиты в местах скопления людей в целях снижения риска передачи коронавирусной инфекции может стать обязательным требованием на многие годы.

Как заметил Ярослав Нилов, эта инициатива направлена на разрешение существующей "юридической коллизии".

Нет маски — нарушение, штраф. Есть маска — нарушение, штраф, — заключил парламентарий.

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Фото © Pixabay

Иван Косицын
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