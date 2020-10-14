В Госдуме предложили увеличить в России минимальный возраст, с которого можно владеть оружием

Такая инициатива была вызвана трагедией, которая произошла в Нижегородской области.

Депутат Госдумы России Анатолий Выборный заявил, что в России необходимо повысить возрастной ценз для получения лицензии на владение и использование оружия. Как рассказал парламентарий в беседе с газетой "Известия", такое право должны получать граждане, которым уже исполнился 21 год.

По словам депутата, после обсуждения вопроса с экспертами Общественной палаты и Торгово-промышленной палаты законодательная инициатива будет внесена в Госдуму РФ.

Кроме того, он добавил, что также необходимо усиливать систему контроля за владельцами оружия в стране.

— С момента выдачи лицензии в режиме онлайн контролирующие органы должны проводить мониторинг ситуации. И если владельцы оружия в течение года неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение общественного порядка, оказались на учёте из-за алкогольной и наркотической зависимости, должны автоматически лишаться лицензии, а оружие изыматься, — подчеркнул Выборный.