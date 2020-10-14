В Госдуме предложили увеличить в России минимальный возраст, с которого можно владеть оружием
Такая инициатива была вызвана трагедией, которая произошла в Нижегородской области.
Депутат Госдумы России Анатолий Выборный заявил, что в России необходимо повысить возрастной ценз для получения лицензии на владение и использование оружия. Как рассказал парламентарий в беседе с газетой "Известия", такое право должны получать граждане, которым уже исполнился 21 год.
По словам депутата, после обсуждения вопроса с экспертами Общественной палаты и Торгово-промышленной палаты законодательная инициатива будет внесена в Госдуму РФ.
Кроме того, он добавил, что также необходимо усиливать систему контроля за владельцами оружия в стране.
— С момента выдачи лицензии в режиме онлайн контролирующие органы должны проводить мониторинг ситуации. И если владельцы оружия в течение года неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение общественного порядка, оказались на учёте из-за алкогольной и наркотической зависимости, должны автоматически лишаться лицензии, а оружие изыматься, — подчеркнул Выборный.
Такое решение было вызвано трагедией, которая произошла в городе Бор Нижегородской области. 18-летний Даниил Монахов в ходе ссоры выстрелил в свою бабушку, у которой гостил, а затем вышел на улицу и открыл огонь по прохожим, убив трёх человек. После этого парень сбежал в лес с двумя ружьями. Наутро его тело обнаружили в 500–600 метрах от места трагедии. Всего в результате инцидента погибли четверо, включая самого Монахова, и пострадали трое, в том числе бабушка стрелка, которая пока остаётся в реанимации.
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