Сергей Миронов заразился коронавирусом

Лидер эсеров заявил, что будет лечиться дома и работать удалённо.

Председатель партии "Справедливая Россия" и лидер фракции СР в Госдуме Сергей Миронов заболел коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил сам депутат. Он заявил, что чувствует себя хорошо, потому госпитализации не потребовалось.

— Мне стало известно, что тест, который я сдал на коронавирус, дал положительный результат, в связи с этим вынужден соблюдать режим самоизоляции. Чувствую себя хорошо, продолжу работать дистанционно, планирую находиться в диалоге посредством видеосвязи по всем рабочим вопросам, — сообщил Сергей Миронов.

Он призвал всех внимательно относиться к своему здоровью.