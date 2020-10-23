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Опубликовано 23 октября 2020, 13:01
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Сергей Миронов заразился коронавирусом

Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Лидер эсеров заявил, что будет лечиться дома и работать удалённо.

Председатель партии "Справедливая Россия" и лидер фракции СР в Госдуме Сергей Миронов заболел коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил сам депутат. Он заявил, что чувствует себя хорошо, потому госпитализации не потребовалось.

Мне стало известно, что тест, который я сдал на коронавирус, дал положительный результат, в связи с этим вынужден соблюдать режим самоизоляции. Чувствую себя хорошо, продолжу работать дистанционно, планирую находиться в диалоге посредством видеосвязи по всем рабочим вопросам, — сообщил Сергей Миронов.

Названо число заразившихся коронавирусом в мире за сутки. Опять рекорд

Он призвал всех внимательно относиться к своему здоровью.

Ранее Лайф сообщал о выявлении коронавируса у Гоши Куценко. Артист обратился ко всем с призывом.

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Михаил Аксёнов
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