В Госдуме нашли способы заставить россиян носить маски

Помочь должен в том числе телевизор.

Население не хочет тратить деньги на маски, перчатки и антисептики, однако есть способ помочь людям и изменить ситуацию. Такое мнение председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов выразил в интервью радио Sputnik.

— Наше предложение в том, чтобы максимально обеспечить бесплатную возможность получения маски и антисептика. Это уже можно сделать при посещении магазинов, кафе, спортзалов и так далее. Где можно, надо раздавать маски бесплатно, — сказал заместитель руководителя фракции ЛДПР.

Нилов добавил, что в некоторых местах маски стоят всего три рубля, а их производство обходится в сущие копейки. По поводу антисептиков необходима социальная реклама с призывами чаще мыть руки и не забывать об индивидуальных средствах защиты. Коронавирус особенно опасен для пожилых, напомнил парламентарий, а они больше всего верят телевизору. По его мнению, на ТВ и надо сосредоточить подобные ролики о мерах предосторожности от заражения CoViD-19.