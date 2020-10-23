В Госдуме нашли способы заставить россиян носить маски
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Помочь должен в том числе телевизор.
Население не хочет тратить деньги на маски, перчатки и антисептики, однако есть способ помочь людям и изменить ситуацию. Такое мнение председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов выразил в интервью радио Sputnik.
— Наше предложение в том, чтобы максимально обеспечить бесплатную возможность получения маски и антисептика. Это уже можно сделать при посещении магазинов, кафе, спортзалов и так далее. Где можно, надо раздавать маски бесплатно, — сказал заместитель руководителя фракции ЛДПР.
Нилов добавил, что в некоторых местах маски стоят всего три рубля, а их производство обходится в сущие копейки. По поводу антисептиков необходима социальная реклама с призывами чаще мыть руки и не забывать об индивидуальных средствах защиты. Коронавирус особенно опасен для пожилых, напомнил парламентарий, а они больше всего верят телевизору. По его мнению, на ТВ и надо сосредоточить подобные ролики о мерах предосторожности от заражения CoViD-19.
Напомним, что в России за минувшие сутки выявлено ещё 17 340 случаев коронавирусной инфекции. Показатель более чем на тысячу выше прежнего пика (16 319 новых случаев зафиксированы 20 октября). Весенний же пик был на уровне 11 656 новых случаев.