Квадрокоптер с космической подзарядкой запатентовали в России

Излучение формируется в лазерный пучок с заданными параметрами и направляется на корпус устройства.

В России запатентовали квадрокоптер, который сможет получать энергию от сгенерированного на земле, в воздухе или в космосе лазерного луча. Патент выдан ракетно-космической корпорации "Энергия", уточняет ТАСС.

В сертификате, распространённом Федеральным институтом промышленной собственности, сказано, что электромагнитное излучение формируется в лазерный пучок с заданными параметрами и направляется на корпус квадрокоптера. Оно преобразуется в фотоэлектрический ток, а затем и переменный — именно он необходим для электромоторов, приводящих в движение винты устройства.

В документе отмечается, что квадрокоптер может применяться в разное время суток и не предназначен для использования в ситуациях, когда необходима высокая скорость полёта. При этом он может зависнуть над объектом исследования на продолжительный период.