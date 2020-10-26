"Лечат как обычных граждан". Володин рассказал Путину, сколько депутатов заболело коронавирусом

Председатель Госдумы отметил, что медицинскую помощь политики получают там, "где болезнь прихватила".

Всё больше депутатов Государственной думы заболевают коронавирусом, в данный момент на больничной койке находится 38 политиков, один в реанимации. Они получают лечение как обычные граждане, рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

— Так же, как и по отношению ко всем гражданам [организована медицинская помощь заболевшим], потому что вопросы звучат, где депутаты проходят лечение в этом случае? Там, где болезнь прихватила, — отметил Володин.

Он подчеркнул, что депутаты избраны по округам, представляют регионы и помощь им оказывается по месту заболевания. Председатель Госдумы также сообщил, что в общей сумме CoViD-19 перенёс 91 политик нижней палаты Федерального собрания РФ.