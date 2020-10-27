Позолоченная икорница, пиалы с гравюрой. Госдума объявила тендер на закупку новогодних подарков

В списке необходимого также дорогостоящие фляжки с рюмками и кубки.

На сайте госзакупок появился тендер от аппарата Государственной думы на приобретение сувенирной продукции к Новому году. Всего планируется приобрести не более 20 штук подарочных наборов, однако их общая стоимость составляет несколько сотен тысяч рублей.

В материалах на сайте Единой информационной системы в сфере закупок указывается, что все приобретаемые сувениры должны быть выполнены в технике "златоустовской гравюры на металле" с применением методов художественной обработки, включая золочение, инкрустирование драгоценных камней и так далее. В документах не указывается стоимость контракта, но, исходя из описаний и названий, аналогичные товары в магазинах в общей сложности стоят несколько тысяч рублей. Например, только одна икорница "Осётр" стоит около 30 тысяч рублей.

Фото © Златоустовская оружейная фабрика

Также в тендере уточняется, что со всеми дорогостоящими сувенирами должна идти соответствующая подарочная упаковка: футляры из натурального дерева с внутренней обивкой из синего бархата и логотипом Госдумы.