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Опубликовано 28 октября 2020, 21:21

Госдума передумала закупать позолоченные икорницы и пиалы с гравюрой

Фото © Златоустовская оружейная фабрика

Фото © Златоустовская оружейная фабрика

В нижней палате посчитали, что необходимости в инкрустированной драгоценными камнями посуде нет.

Госдума решила не тратить несколько сотен тысяч рублей на покупку позолоченных наборов посуды, икорниц и пиал с гравюрами. Соответствующие изменения внесены в материалы на сайте Единой информационной системы.

Теперь в документе "Право заключения договора поставки сувенирной продукции, выполненной в технике "Златоустовская гравюра" стоит пометка "Недействительно". Изменения в госзаказ внесены 28 октября утром.

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Как ранее сообщал Лайф, Госдума планировала осуществить закупку до конца декабря 2020 года. В перечне необходимого значились охотничий набор "Собаки", два сервиза "Чёрный кофе", а также две икорницы, шесть пиал с гравюрами, два блюдца и кубок. Предполагалось, что изделия изготовят из латуни, никеля и позолоты, а некоторые будут инкрустированы драгоценными камнями и украшены фарфоровыми деталями. Такая необычная заявка привлекла внимание СМИ и общественности.

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Андрей Бражников
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