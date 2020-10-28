Госдума передумала закупать позолоченные икорницы и пиалы с гравюрой

Госдума решила не тратить несколько сотен тысяч рублей на покупку позолоченных наборов посуды, икорниц и пиал с гравюрами. Соответствующие изменения внесены в материалы на сайте Единой информационной системы.

Как ранее сообщал Лайф, Госдума планировала осуществить закупку до конца декабря 2020 года. В перечне необходимого значились охотничий набор "Собаки", два сервиза "Чёрный кофе", а также две икорницы, шесть пиал с гравюрами, два блюдца и кубок. Предполагалось, что изделия изготовят из латуни, никеля и позолоты, а некоторые будут инкрустированы драгоценными камнями и украшены фарфоровыми деталями. Такая необычная заявка привлекла внимание СМИ и общественности.