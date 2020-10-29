Инфекционист объяснил, чем похожи коронавирус и унёсшая сто миллионов жизней болезнь
У CoViD-19 без ограничительных мер достаточно высокий индекс распространения.
Механизмы распространения коронавируса и испанки схожи, однако CoViD-19 обладает более высоким эпидемическим потенциалом. Об этом рассказал главный инфекционист Минздрава России профессор Владимир Чуланов.
— Для сегодняшнего периода можно сказать, что эпидемический потенциал у коронавируса выше, чем у вируса гриппа. Контагиозность высокая, поэтому он настолько легко распространяется и так быстро перешёл в формат пандемии, — отметил он в интервью РИА "Новости".
Чуланов добавил, что у коронавируса высокий индекс распространения, который без ограничительных мер равен 4–5.
Инфекционист заключил, что у CoViD-19 и испанки есть общие черты в распространении, поскольку оба заболевания являются респираторными.
Пандемия испанского гриппа, или испанки, бушевала на Земле с 1918 по 1920 год. По всему миру болезнью заразилось не менее 550 миллионов человек (около 30% населения планеты). По разным оценкам, скончалось в результате заболевания от 17 до 100 миллионов жителей. Эксперты считают испанку самой массовой пандемией гриппа за всю историю человечества.
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