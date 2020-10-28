Вирусолог объяснил, почему грипп может быть опаснее коронавируса
Однако от этой инфекции уже существует надёжная вакцина.
Грипп является не менее опасным вирусным заболеванием, чем коронавирус, и всегда, в отличие от него, протекает с симптомами. Об этом рассказал академик РАН, вирусолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова Виталий Зверев.
— Грипп протекает всегда с симптомами, про бессимптомный грипп я не слышал. Когда CoViD-19 протекает легко, люди это не чувствуют и заражают других в течение нескольких недель. А гриппом заражают один-два дня, потом начинается тяжёлое заболевание, и человек находится в изоляции поневоле, — приводит его слова радио Sputnik.
Зверев уточнил, что в первую очередь опасаться гриппа необходимо людям с хроническими заболеваниями, ведь именно они находятся в группе риска.
Однако, в отличие от коронавируса, от гриппа уже существует надёжная прививка, напомнил вирусолог. Но её необходимо ставить каждый год, потому что вакцина не даёт положительного иммунитета из-за постоянных изменений штаммов вируса.
Также Зверев выразил уверенность, что среди летальных исходов от CoViD-19 были случаи, осложнённые гриппом.
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Ранее выяснилось, что CoViD-19 остаётся на коже человека в пять раз дольше гриппа.
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