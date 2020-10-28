Однако от этой инфекции уже существует надёжная вакцина.

Грипп является не менее опасным вирусным заболеванием, чем коронавирус, и всегда, в отличие от него, протекает с симптомами. Об этом рассказал академик РАН, вирусолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова Виталий Зверев.

— Грипп протекает всегда с симптомами, про бессимптомный грипп я не слышал. Когда CoViD-19 протекает легко, люди это не чувствуют и заражают других в течение нескольких недель. А гриппом заражают один-два дня, потом начинается тяжёлое заболевание, и человек находится в изоляции поневоле, — приводит его слова радио Sputnik.

Зверев уточнил, что в первую очередь опасаться гриппа необходимо людям с хроническими заболеваниями, ведь именно они находятся в группе риска.

Однако, в отличие от коронавируса, от гриппа уже существует надёжная прививка, напомнил вирусолог. Но её необходимо ставить каждый год, потому что вакцина не даёт положительного иммунитета из-за постоянных изменений штаммов вируса.

Также Зверев выразил уверенность, что среди летальных исходов от CoViD-19 были случаи, осложнённые гриппом.