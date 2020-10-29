Она подойдёт для борьбы и с коронавирусом, и с гриппом.

Российские учёные отчитались о создании особенной противовирусной маски — с покрытием из серебра. Директор научно-образовательного центра "Функциональные материалы" Александр Гойхман рассказал о принципе её работы телеканалу "Санкт-Петербург".

— В нашем случае на поверхности создана концентрация серебра от 5 до 15 мг/л. Этого достаточно для уничтожения вируса гриппа, — пояснил Гойхман.

Подойдёт она и для защиты от коронавируса. Но пока создан только опытный образец, примитивная модель. Теперь нужно её усовершенствовать.