Россиян предложили обязать отчитываться о зарубежных электронных кошельках

Для тех, кто не станет этого делать, могут установить штраф.

Ряд депутатов внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, который в случае принятия обяжет граждан РФ отчитываться о движениях средств по зарубежным электронным кошелькам. Об этом пишет РГ.

Ранее россияне были обязаны ежегодно отчитываться о движении средств по зарубежным счетам, только если общая сумма зачисленных или списанных за год средств была выше 600 тысяч рублей.

Теперь же речь идёт о поправках в закон "О валютном регулировании" и КоАП. Предложенные изменения касаются перечислений с банковских карт без открытия банковского счёта в пользу иностранных поставщиков платёжных услуг. Предполагается, что в случае нарушения отчётности последует штраф от 20% до 40% от перечисленных средств на иностранные кошельки.