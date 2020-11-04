Учёные нашли неожиданную связь между прививкой от гриппа и течением коронавируса
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Пациенты с CoViD-19, которые не проходили вакцинацию, почти в 2,5 раза чаще попадали в больницу.
Учёные из Университета Флориды выявили неожиданную зависимость между прививкой от гриппа и течением коронавируса. Результаты исследования опубликовал Journal of the American Board of Family Medicine.
Специалисты проанализировали результаты анализов 2005 человек старше 18 лет и нашли закономерность — прошедшие вакцинацию от гриппа больные переносили CoViD-19 легче. Согласно результатам исследования, инфицированные, которые не делали прививку, почти в 2,5 раза чаще попадали в больницу и почти в 3,3 раза — в отделения интенсивной терапии.
В России с начала пандемии заразилось 1 693 545 человек, из которых 1 266 931 выздоровел и 29 217 умерли. За последние сутки вновь был поставлен антирекорд: почти 20 тысяч выявленных заражений.