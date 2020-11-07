В нигерийском штате Бенуэ группа подростков разгромила и сожгла церковь Божественной тени, поскольку посчитала, что её настоятель, называющий себя пророком, причастен к таинственному исчезновению пенисов у 12 человек. Об этом сообщает газета Vanguard.

— Молодые рассказали, что разозлились, потому что за последние несколько недель в округе было зарегистрировано несколько случаев исчезновения мужских половых органов, — говорится в публикации.

Отмечается, что последней стала ситуация с одним из местных жителей, заплатившим священнослужителю 12 тысяч долларов за проведение особого ритуала, который должен был вернуть ему исчезнувший пенис. Правда, даже спустя пару дней желаемое не вернулось на своё место.

— У всех сложилось впечатление, что он работает с теми, кто стоит за пропавшими органами, — рассказал журналистам один из местных жителей.

Помимо здания церкви под ударом ярости оказалось также несколько домов, в которых жили предполагаемые сообщники "пророка".