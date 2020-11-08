Капитан сборной России и петербургского "Зенита" Артём Дзюба в очередной раз попал в грандиозный скандал. Поцелуи с телеведущей Орзул в машине, неоднозначные шутки с Азмуном в раздевалке, топтания на шарфе "Спартака" — просто цветочки. В Сеть слили видео, как нападающий занимается самоудовлетворением. Причём на фоне по телевизору вещает всё та же Орзул.

Как выяснилось, это видео годичной давности. Ведущие "Матч ТВ" на фоне обсуждают хоккейную встречу "Салавата Юлаева" с "Ак Барсом" в Давосе, который состоялся в декабре 2019-го. Но дела это не меняет, видео с Дзюбой просто взорвало Сеть.

Что говорит спортивное сообщество?

Многие спортивные журналисты не упустили возможности и высказались у себя в "Твиттере" и телеграм-каналах. Многие, да не все. Например, комментаторы и журналисты газпромовского "Матч ТВ" не проронили ни слова о мощном скандале... А вот что писали другие?

Известный журналист и эксперт Василий Конов считает, что Артём "не сделал ничего такого, чего нельзя делать".

А чего замять? Что он сделал такого, чего нельзя делать? Мне вот настолько нет дела, что даже смотреть не стал. — Василий Конов (44+) (@VasilyKonov) November 8, 2020

Павел Занозин посоветовал всем критикующим Артёма почитать "Практическую психологию для мальчиков".

Ханжество нашего общества, конечно, зашкаливает. Почитали бы «Практическую психологию для мальчиков» Дили Еникеевой, что ли. — Павел Занозин (@zanozin) November 8, 2020

Андрей Малосолов отметил, что вообще обсуждать интимную жизнь кого бы то ни было — это низко.

Обсуждать на весь свет интимную жизнь кого бы то ни было, даже Артемы Дзюбы - это настолько низко и позорно! Это неуважение к самому себе. Это модуляция ваших личных интимных неудач на все общество. И это значит встать в один ряд с плесенью, взломавшей чужой телефон. #дзюба — Андрей Малосолов (@AndreiMalosolov) November 8, 2020

Журналист "Спорт-Экспресса" Максим Алланазаров не поддержал коллег, которые не увидели в этом ничего такого: "Забыли в каком обществе живёте и что такое звание капитана сборной?"

Умиляют голоса коллег о том, что все дрочат. Вы, мои прогрессивные друзья, забыли в каком обществе живете и забыли что такое звание капитана сборной? На капитана сборной смотрят дети и берут с него пример вообще то. И у нас тут не Нидерланды, чтобы такое проходило бесследно. — Max Allanazarov (@KyKyPyKy22) November 8, 2020

Абсолютно нормально. А вот снимать на видео - нет. Я же не прошу с ним контракт разрывать, но выходить капитаном сборной он не должен. — Max Allanazarov (@KyKyPyKy22) November 8, 2020

Дмитрий Егоров уверен, что после такого Дзюбу никто не поддержит.

— Дзюба довольно долго объяснял, что люди не так себя ведут. Кидал людей, которые ему помогали. Банил и обижался на людей, которые ему ничего плохого не делали. Поэтому сейчас поддерживать его никто не будет, — написал он у себя в телеграме " Едим Спорт ".

Михаил Барзыкин считает, что случившееся для Дзюбы — "закат карьеры".

Не, я не удивлен: в наш век разврата и антиморали таких мнений будет много. Все дрочат, да. Дрочить - не грех. Но если это попало в сеть - зашквар. А для капитана сборной, на которого молится школота, - закат карьеры. Прсмотрим, как оно будет. https://t.co/hMj0Q6kEkk — Михаил Борзыкин (@M_Borzykin) November 7, 2020

Журналист Дмитрий Клипин в своём телеграм-канале "ЭкСпорт" пишет, что Дзюбу теперь ждёт "ад".

— Ничего кроме жалости подобная ситуация у меня не вызывает. Не дай бог какому-то мужику очутиться на его месте. Задумайтесь на секунду, отныне абсолютно любой поступок Дзюбы будет восприниматься через призму этого ролика. Не очко обычно губит, а к одиннадцати туз, Артём, — пишет он. — Слышите? Это тихонько хихикают Аршавин с порнозвёздами, Глушаков со своими банными девами, Н’Жье со своим феноменальным дебютом в "Динамо". И Александр Филимонов, которого после гола Шевченко прокляла вся страна. Все их проступки отныне будут являться лишь детскими шалостями по сравнению с тем адом, который ждёт капитана сборной России. Было жёстко и публично задето достоинство. Пожалуй, главное, что есть у любого мужика.

Бывший пресс-секретарь сборной России Илья Казаков предложил несколько вариантов, как Дзюбе выйти из ситуации красиво.

— Людей, которые его не любят, много. И он постоянно умудряется стимулировать их. Проблема Дзюбы ведь в том, что попадается в машине с Орзул, с усами Черчесову, с Азмуном сейчас. Ситуация безвыходная? Нет, конечно. Можно сейчас отшутиться. Дать пост вроде такого: "Извините, друзья. Не смог сдержать своих чувств к "Матч ТВ". Можно сказать: "Да, дурак, не понимаю кто, как и зачем это слил" и купить на месячную зарплату вещей, еды неимущим и развозить это им самому в свободное время. Выбрать такое искупление. За то, что подставил команды. Поставил их перед необходимостью реагировать, — отмечает Казаков в канале "Foot’больные люди". — Глобально — ничего дурного в поступке нет. Но оценивать как игрока надо по футбольному. За одним исключением —капитанская повязка в сборной после случившегося, наверное, неуместна. Да и в "Зените" тоже.

Какой будет реакция сборной России и "Зенита"?

Уже на этой неделе наша национальная команда соберётся в Новогорске и ближайшие дни проведёт три матча (один — товарищеский, два — в Лиге наций). К произошедшему, конечно, можно относиться по-разному, но очевидно одно — это удар по имиджу национальной команды. Да, Дзюба — лидер. Да, он близок к тому, чтобы обойти Кержакова и стать лучшим бомбардиром в истории сборной. Но нужен ли такой кумир молодёжи?... Черчесов, понимая это, принял решение убрать Дзюбу из сборной.

Что касается "Зенита", то ситуация смотрится не так плачевно, как в сборной. Петербургский клуб и без того недолюбливают за большие деньги, за влияние. Плюс публичные и не менее громкие скандалы с Кокориным, наверняка, закалили нервы руководителей сине-бело-голубых. Но хочется, чтобы были официальные заявления и какие-то действия. Обычно все пресс-службы молчат...