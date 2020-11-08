ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 8 ноября 2020, 14:33
4556

На митинге в Минске задержали "мисс Белоруссия"

Фото © Instagram / volgena

Фото © Instagram / volgena

Ольга — активная участница акций протеста.

В Минске на митинге была задержана Ольга Хижинкова, обладательница титула "мисс Белоруссия" 2008 года. Об этом сообщает "МК".

В Нью-Йорке активисты BLM устроили "мирные" протесты, которые обернулись столкновениями с полицией — видео

Журналист Сергей Щурко заявил, что в данный момент о местонахождении девушки ничего не известно. Но и он, и другие работники местных СМИ будут искать "лучшую мисс страны".

Такое рвение не случайно. Хижинкова — активная участница акций протеста. Она не раз высказывалась в пользу задержанных журналистов.

Напоминаем, что вместе с «мисс Белоруссия» в это воскресенье на митингах в Белоруссии было задержано ещё более ста человек.

BannerImage
Георгий Грачев
  • Новости
  • Белоруссия
  • В мире
  • Протесты в Белоруссии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar