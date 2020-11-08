На митинге в Минске задержали "мисс Белоруссия"
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Ольга — активная участница акций протеста.
В Минске на митинге была задержана Ольга Хижинкова, обладательница титула "мисс Белоруссия" 2008 года. Об этом сообщает "МК".
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Журналист Сергей Щурко заявил, что в данный момент о местонахождении девушки ничего не известно. Но и он, и другие работники местных СМИ будут искать "лучшую мисс страны".
Такое рвение не случайно. Хижинкова — активная участница акций протеста. Она не раз высказывалась в пользу задержанных журналистов.
Напоминаем, что вместе с «мисс Белоруссия» в это воскресенье на митингах в Белоруссии было задержано ещё более ста человек.