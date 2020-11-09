Заболеваемость инфекцией снизилась на 98%.

Пандемия коронавирусной инфекции практически вытеснила грипп в текущем году, резко уменьшив количество пациентов с этим вирусным заболеванием. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на отчёты зарубежных органов надзора над гриппом.

В частности, согласно данным Национального центра иммунизации и респираторных заболеваний США, число положительных тестов на грипп в 2020 году стало на 98% меньше, чем годом ранее. Кроме того, в странах Южного полушария, где сезон гриппа приходится на летние месяцы, количество носителей этого вируса оказалось менее десятой доли процента протестированных, в то время как в 2019-м их было сразу 14%.

По словам доцента кафедры биофизики и физики живых систем МФТИ Олега Батищева, к подобному результату привели принятые для борьбы с распространением коронавируса меры.

— Масочный режим, социальное дистанцирование, отмена массовых мероприятий очевидным образом сказались и на снижении числа случаев инфицирования гриппом, — отметил Батищев.

Кроме того, добавил учёный, сыграла свою роль и прививка от гриппа, которую из-за опасности тяжёлого течения CoViD-19 при одновременном заражении сделало множество людей.

Также эксперты отмечают важность закрытия границ с Китаем — основным распространителем гриппа. Ещё одной возможной причиной снижения активности вируса является способность одной инфекции вытеснять другую при одновременном попадании в организм.

Иммунолог-аллерголог, доктор медицинских наук Андрей Продеус добавил, что за время пандемии стали менее распространены кишечные инфекции, характерные для летнего сезона. Этому поспособствовало ответственное отношение к правилам личной гигиены у населения.