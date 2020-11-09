"Единая Россия" попросила Кобылкина переформатировать работу проекта "Чистая страна"

Секретарь генсовета партии Андрей Турчак уверен, что на новой должности экс-министру пригодятся накопленные знания, опыт, а также принципиальная позиция в вопросах защиты окружающей среды.

Бывший глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, который был рекомендован на пост исполняющего обязанности замсекретаря генсовета "Единой России", переформатирует работу партийного проекта "Чистая страна". Об этом сообщил в понедельник секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

По его словам, принципиальная позиция Кобылкина в вопросах защиты окружающей среды, а также его знания и опыт позволили принять большое количество важных и полезных законов в сфере экологической безопасности.

— Я попросил Дмитрия Николаевича заняться вопросами экологии, природных ресурсов, земельными отношениями. Как с точки зрения корректировки законодательства, так и в виде предложений, что нам надо делать "на земле", в наших регионах и муниципалитетах. Наш партийный проект должен быть переформатирован так, чтобы мы дали гражданам ответы и решения по всем волнующим вопросам в сфере экологии, — отметил секретарь генсовета ЕР.

Проект "Чистая страна" направлен на совершенствование методов сохранения природы и внедрение "зелёных" технологий, а также на повышение сознательности граждан в вопросах защиты окружающей среды. Он был инициирован ещё в 2018 году, а несколько месяцев спустя в Челябинске прошёл одноимённый всероссийский экологический форум. Проект во многом направлен на решение конкретных экологических проблем. В частности, "Единая Россия" добилась отмены строительства целлюлозно-бумажного комбината на берегу Рыбинского водохранилища в Вологодской области, а также ускорила принятие в Госдуме закона, который обязывает нефтяные компании иметь собственный резерв на ликвидацию возможных аварий. Среди задач активистов проекта "Чистая страна" — мониторинг нормативов накопления ТКО, тарифов региональных операторов, чтобы следить за их обоснованностью и надлежащим качеством оказания услуг.

Напомним, что кандидатуру Кобылкина на должность исполняющего обязанности замсекретаря генсовета "Единой России" предложил председатель партии Дмитрий Медведев. Этот вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании президиума генсовета политсилы, которое состоится 11 ноября.