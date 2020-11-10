В новом законе об удалёнке предложили прописать две причины для увольнения
Фото © Pixabay
В этом случае отговорки о проблемах со связью уже не помогут.
У работодателя есть право уволить сотрудника, работающего на удалёнке, если тот в течение нескольких рабочих дней не выходит на связь. Такие поправки депутаты и сенаторы от "Единой России" внесли в законопроект о регулировании удалённой работы.
— Трудовой договор с дистанционным работником может быть расторгнут по инициативе работодателя в случае, если <...> работник без уважительной причины не взаимодействует с работодателем <...> более двух рабочих дней, — цитирует документ РИА "Новости".
Предлагается прописать ещё одну причину для увольнения. Парламентарии считают, что трудовой договор с работником может быть прекращён, если тот куда-нибудь переедет. Но уволить могут, только если это помешает ему выполнять свои трудовые обязанности, закреплённые договором с работодателем.
Как сообщалось, в рейтинге самых высокооплачиваемых профессий в России появился новый лидер. Теперь это программист-аналитик 1С, которому готовы платить до 270 тысяч рублей в месяц за удалённую работу.