В новом законе об удалёнке предложили прописать две причины для увольнения

В этом случае отговорки о проблемах со связью уже не помогут.

У работодателя есть право уволить сотрудника, работающего на удалёнке, если тот в течение нескольких рабочих дней не выходит на связь. Такие поправки депутаты и сенаторы от "Единой России" внесли в законопроект о регулировании удалённой работы.

— Трудовой договор с дистанционным работником может быть расторгнут по инициативе работодателя в случае, если <...> работник без уважительной причины не взаимодействует с работодателем <...> более двух рабочих дней, — цитирует документ РИА "Новости".

Предлагается прописать ещё одну причину для увольнения. Парламентарии считают, что трудовой договор с работником может быть прекращён, если тот куда-нибудь переедет. Но уволить могут, только если это помешает ему выполнять свои трудовые обязанности, закреплённые договором с работодателем.