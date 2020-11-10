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Регион
Опубликовано 10 ноября 2020, 15:26
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В новом законе об удалёнке предложили прописать две причины для увольнения

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

В этом случае отговорки о проблемах со связью уже не помогут.

У работодателя есть право уволить сотрудника, работающего на удалёнке, если тот в течение нескольких рабочих дней не выходит на связь. Такие поправки депутаты и сенаторы от "Единой России" внесли в законопроект о регулировании удалённой работы.

Трудовой договор с дистанционным работником может быть расторгнут по инициативе работодателя в случае, если <...> работник без уважительной причины не взаимодействует с работодателем <...> более двух рабочих дней, — цитирует документ РИА "Новости".

Стало известно, как работодатели следят за сотрудниками на удалёнке

Предлагается прописать ещё одну причину для увольнения. Парламентарии считают, что трудовой договор с работником может быть прекращён, если тот куда-нибудь переедет. Но уволить могут, только если это помешает ему выполнять свои трудовые обязанности, закреплённые договором с работодателем.

Как сообщалось, в рейтинге самых высокооплачиваемых профессий в России появился новый лидер. Теперь это программист-аналитик 1С, которому готовы платить до 270 тысяч рублей в месяц за удалённую работу.

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Алексей Дёмин
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