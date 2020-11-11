В Госдуме предложили организовать дополнительные занятия для поступающих в вузы

Это планируется сделать после стабилизации ситуации с коронавирусом и возвращения школьников к очному обучению.

В Госдуме предложили организовать дополнительные факультативные занятия для выпускников 11-х классов с целью подготовки абитуриентов к поступлению в вузы. Об этом сообщил RT со ссылкой на письмо, адресованное Минпросвещения.

В документе говорится о том, что многие российские школы вынуждены были перевести обучающихся на дистанционное обучение на фоне пандемии коронавируса. В их числе и ученики 11-х классов — будущие выпускники, для которых текущий учебный год будет решающим в связи с подготовкой к дальнейшему поступлению в вузы.

Как отмечено в обращении, социальные опросы показали, что около половины школьников стали положительнее относиться к очному образованию после введения дистанционного формата. Около трети учеников подчеркнули, что при очном обучении педагоги преподают материал в более доступной для усвоения форме.

— В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность после стабилизации ситуации с CoViD-19 и возвращения школьников к учебному процессу в очной форме организовать для учащихся 11-х классов, вынужденных из-за ограничений продолжительное время учиться из дома, дополнительные бесплатные очные занятия по тем предметам, которые они планируют сдавать в качестве вступительных испытаний для поступления в вузы, — сказано в письме.