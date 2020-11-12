В организации отметили, что многие потенциальные препараты от CoViD-19 сейчас изучаются.

Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что прививка от гриппа не защитит человека от коронавируса. Об этом пишет РИА "Новости".

— Пока ещё не существует вакцины от CoViD-19 [которая была бы эффективна, безопасна и признана ВОЗ], но многие потенциальные препараты изучаются, и несколько крупных клинических испытаний могут дать результаты позднее в этом году. В то же время противовирусные препараты и вакцины для борьбы с гриппом имеются в наличии, — отметили в ВОЗ.

При этом в организации заметили, что, хотя вакцина от гриппа неэффективна против коронавирусной инфекции, рекомендуется каждый год прививаться от данного заболевания.

Добавим, что, по данным на начало ноября, ВОЗ включила в список "кандидатов" 47 вакцин, которые в настоящее время разрабатываются в мире.

Ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург выразил мнение, что вакцина от CoViD-19, которая разрабатывается специалистами из американской фармацевтической компании Pfizer, может столкнуться с логистическими проблемами из-за необходимости поддержания низких температур при её хранении.