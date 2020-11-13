В Госдуме предложили отменить штрафы за проезд по "выделенке" ночью

Сейчас за это нарушение водители обязаны заплатить полторы тысячи рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге — три тысячи.

Депутаты Госдумы РФ направили на отзыв в правительство страны законопроект, в котором предлагается не штрафовать водителей за проезд по выделенной полосе ночью и при необходимости объезда препятствия. Об этом сообщил на своей странице в "Телеграме" один из авторов инициативы, парламентарий Ярослав Нилов.

Согласно правилам дорожного движения, по "выделенке" могут ехать только рейсовые автобусы, троллейбусы, школьные автобусы, маршрутные и легковые такси, а также велосипедисты. Для других транспортных средств за движение по выделенной полосе или остановку на ней предусмотрен штраф в размере полутора тысяч рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге — в размере трёх тысяч.

В пояснительной записке к документу отмечается, что ночью "выделенка" остаётся практически пустой, при этом соседние полосы движения могут быть заполнены. Таким образом, по мнению авторов законопроекта, в условиях дефицита улично-дорожной сети запрет выезда на выделенную полосу в ночное время является необоснованным и странным.