В Госдуме прокомментировали идею сократить первый рабочий день после новогодних каникул
Там считают, что актуальной эта инициатива окажется далеко не для всех.
Предложение о сокращении первого рабочего дня после новогодних каникул достойно обсуждения, однако, вряд ли его можно будет распространить абсолютно на всех. Такого мнения придерживается глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.
— В данном предложении, может быть, и есть здравое зерно по постепенному вхождению в рабочий процесс после продолжительных праздников, но решаться этот вопрос явно должен по-другому, — сказал он в беседе с RT.
По словам Нилова, пока что это лишь идея, которую "будут обсуждать". Маловероятно, что удастся обязать всех сократить рабочий день на два часа, считает депутат. Он привёл в пример магазины, торговые точки и предприятия сферы услуг, которые вряд ли на это пойдут. Нилов также сомневается, что подобное решение примут на государственном уровне.
Как сообщалось, в России предложили законодательно сократить длительность первого рабочего дня после новогодних праздников на два часа. Об этом говорится в письме директора Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максима Петунина главе Минтруда Антону Котякову.
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