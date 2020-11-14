В Госдуме прокомментировали идею сократить первый рабочий день после новогодних каникул

Там считают, что актуальной эта инициатива окажется далеко не для всех.

Предложение о сокращении первого рабочего дня после новогодних каникул достойно обсуждения, однако, вряд ли его можно будет распространить абсолютно на всех. Такого мнения придерживается глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

— В данном предложении, может быть, и есть здравое зерно по постепенному вхождению в рабочий процесс после продолжительных праздников, но решаться этот вопрос явно должен по-другому, — сказал он в беседе с RT.

По словам Нилова, пока что это лишь идея, которую "будут обсуждать". Маловероятно, что удастся обязать всех сократить рабочий день на два часа, считает депутат. Он привёл в пример магазины, торговые точки и предприятия сферы услуг, которые вряд ли на это пойдут. Нилов также сомневается, что подобное решение примут на государственном уровне.