Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 14 ноября 2020, 15:22

В Госдуме прокомментировали идею сократить первый рабочий день после новогодних каникул

Там считают, что актуальной эта инициатива окажется далеко не для всех.

Предложение о сокращении первого рабочего дня после новогодних каникул достойно обсуждения, однако, вряд ли его можно будет распространить абсолютно на всех. Такого мнения придерживается глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

В данном предложении, может быть, и есть здравое зерно по постепенному вхождению в рабочий процесс после продолжительных праздников, но решаться этот вопрос явно должен по-другому, — сказал он в беседе с RT.

По словам Нилова, пока что это лишь идея, которую "будут обсуждать". Маловероятно, что удастся обязать всех сократить рабочий день на два часа, считает депутат. Он привёл в пример магазины, торговые точки и предприятия сферы услуг, которые вряд ли на это пойдут. Нилов также сомневается, что подобное решение примут на государственном уровне.

Как сообщалось, в России предложили законодательно сократить длительность первого рабочего дня после новогодних праздников на два часа. Об этом говорится в письме директора Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максима Петунина главе Минтруда Антону Котякову.

Новогодние каникулы в России предложили продлить на две недели
Новогодние каникулы в России предложили продлить на две недели
Каждому десятому россиянину наплевать, сколько будут длиться новогодние каникулы
Перед "длинными" каникулами россияне почти на четверть увеличили траты на путешествия
Перед "длинными" каникулами россияне почти на четверть увеличили траты на путешествия
BannerImage

Фото © Pixabay

Алексей Дёмин
  • Новости
  • Госдума
  • Праздники
  • инициативы
  • Общество
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar