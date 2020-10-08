Перед "длинными" каникулами россияне почти на четверть увеличили траты на путешествия

В преддверии "длинных" школьных каникул средний чек на путешествия в России вырос почти на четверть. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование банка "Русский стандарт".

— Средний чек по всем картам банка в категории "путешествия" вырос на 24% относительно предыдущего аналогичного периода (с 23 по 28 сентября 2020 года) и составил 2035 рублей, — говорится в сообщении.

При этом у мужчин эта цифра составила несколько больше — 3122 рубля, тогда как у женщин в среднем 993. В то же время в статистике по покупке туров лидируют женщины — 16 869 рублей, а вот мужчины доминируют в бронировании номеров в отелях — 42 978 рублей.

Отмечается, что, несмотря на некоторый рост, нынешние показатели на 16% ниже, чем год назад. Самыми популярными направлениями стали Сочи, Санкт-Петербург и Мурманск. На заграничных направлениях в лидерах Турция и ОАЭ.