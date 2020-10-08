Перед "длинными" каникулами россияне почти на четверть увеличили траты на путешествия

В преддверии "длинных" школьных каникул средний чек на путешествия в России вырос почти на четверть. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование банка "Русский стандарт".
Названы самые безопасные страны мира для туризма в 2020 годуВ антилидерах Венесуэла, Папуа — Новая Гвинея и ЮАР.
— Средний чек по всем картам банка в категории "путешествия" вырос на 24% относительно предыдущего аналогичного периода (с 23 по 28 сентября 2020 года) и составил 2035 рублей, — говорится в сообщении.
При этом у мужчин эта цифра составила несколько больше — 3122 рубля, тогда как у женщин в среднем 993. В то же время в статистике по покупке туров лидируют женщины — 16 869 рублей, а вот мужчины доминируют в бронировании номеров в отелях — 42 978 рублей.
Жуткий туризм. Какие мистические места и аномальные зоны стоит посетить в Краснодарском краеТуристы ринулись открывать для себя родную страну. Но если лежание на пляже в окрестностях Сочи или Геленджика претит вашему чувству прекрасного, то езжайте осматривать мистические достопримечательности. Проклятые и благословенные места, аномальные зоны и центры силы — в Краснодарском крае их великое множество. Вот лишь несколько интересных.
Отмечается, что, несмотря на некоторый рост, нынешние показатели на 16% ниже, чем год назад. Самыми популярными направлениями стали Сочи, Санкт-Петербург и Мурманск. На заграничных направлениях в лидерах Турция и ОАЭ.
Ранее Лайф сообщал, что Букингемский дворец из-за падения доходов от туризма начал продавать королевский джин.
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