Хинштейн допустил упразднение Россвязи и Роспечати

Это не несёт рисков для отрасли, подчеркнул он.

Окончательное решение о ликвидации Россвязи и Роспечати ещё не принято, но их функционал невелик, приводит РИА "Новости" слова председателя Комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна.

— В случае если такое решение будет принято, функционал агентств может быть передан напрямую министерству, — пояснил Хинштейн.

Он напомнил, что прецеденты уже случались. В частности, к Минздраву был присоединён Росздрав. Депутат отметил, что не видит рисков для отрасли, так как функционал этих агентств "достаточно невелик".