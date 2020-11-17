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Регион
Опубликовано 17 ноября 2020, 11:38
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Хинштейн допустил упразднение Россвязи и Роспечати

Фото © Сергей Савостьянов / ТАСС

Фото © Сергей Савостьянов / ТАСС

Это не несёт рисков для отрасли, подчеркнул он.

Окончательное решение о ликвидации Россвязи и Роспечати ещё не принято, но их функционал невелик, приводит РИА "Новости" слова председателя Комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна.

В случае если такое решение будет принято, функционал агентств может быть передан напрямую министерству, — пояснил Хинштейн.

Он напомнил, что прецеденты уже случались. В частности, к Минздраву был присоединён Росздрав. Депутат отметил, что не видит рисков для отрасли, так как функционал этих агентств "достаточно невелик".

Ранее в Госдуме предложили отменить штрафы за проезд по "выделенке" ночью.

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Эмила Сидорова
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