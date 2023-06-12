Эротические хороводы, шуточный набор в солдаты: Как на Руси парни выбирали себе невест Досветки, вечёрки, вечерницы — так назывались на Руси осенние эротические посиделки, на которых парни выбирали себе невест. Однако веселье могло в любой момент выйти из-под контроля и превратиться в насилие и даже в убийство. 12 июня, 01:29 15790 15790 Первыми в избу приходили девушки. Они брали с собой прясла, пряли и пели песни. Каждая старалась одеться как можно лучше. Те, кто был побогаче, держались особняком. Фото © Shutterstock

На Руси испокон веков парни выбирали себе невест по осени — в октябре и ноябре. Старались сделать это до Рождественского поста, который начинался в конце ноября. Те парочки, которые не успели сговориться, часто были вынуждены ждать до Красной горки, то есть до весны, а иногда ещё целый год, до следующей осени. Жениться или выйти замуж в крестьянской общине было долгом. Тех, кто вредничал и не мог присмотреть себе пару, наказывали уже во время Масленой недели.

Чтобы повнимательнее присмотреться к будущим женихам и невестам, молодёжь (часто под присмотром взрослых) устраивала посиделки, или вечерницы. Посиделки устраивались не везде, а лишь там, где было много женихов и невест. Молодёжь из глухих мест была вынуждена приезжать на посиделки в другие сёла и приходы.

Первыми в избу приходили девушки. Они брали с собой прясла, пряли и пели песни. Каждая старалась одеться как можно лучше. Те, кто был побогаче, держались особняком. У них была своя компания. Девушки победнее старались держаться вместе.

Наконец, в избу приходили молодые люди, часто для храбрости выпившие. Они, как правило, делились на "своих" — то есть уже знакомых девицам и на "жданных" — тех, приезда которых ожидали. Обычно это были самые богатые и видные женихи. Чтобы в избе было светло, гости были обязаны купить у хозяев свечи, зажечь их и задобрить местных парней подарками, чтобы не было драки.

Разрешённые забавы

Веселье начиналось вполне невинными эротическими забавами. Фото © Shutterstock

Веселье начиналось вполне невинными эротическими забавами. Сначала парни приглашали приглянувшуюся девушку пройтись по центру избы под песню. Они могли лишь взять девушку за руку, чуть дотронуться до талии, однако, когда песня заканчивалась, парни уже имели право расцеловать девушек в губы.

Если девушка очень нравилась парню, он выбирал короткую песню, чтобы иметь возможность как можно быстрее поцеловать избранницу. После окончания песни, даже если девушка была мила юноше, он имел право пригласить другую. Песни быстро наскучивали, кровь в жилах молодых людей бежала всё быстрее и следующей игрой часто становился "Зайка". Парень выбирал девушку и должен был сплясать с ней плясовую "Зайка беленький", а под конец расцеловать её на глазах у всех. После поцелуя девушка выбирала следующего танцора, а тот выбирал себе девушку.

После шумного "Зайки" наступала пора "Стояния у столба", когда парочки уединялись возле печки, шептались, целовались и обнимались — кто с охотой, а кто и с гримаской. Девушка, вырвавшись от парня, должна прислать себе замену, какую он просил. А после парень, намиловавшись и нашептавшись со второй девушкой, должен был отправить к ней, оставшейся у печки, другого парня.

Если его симпатии были на стороне девушки, он мог выполнить её просьбу и отправить парня, который нравился девушке. Если же она ему отказывала в чём-то или просто не нравилась, из чувства мести мог прислать самого некрасивого парня. Точно так же поступали и девушки. У печки, "у столба" молодые часто признавались друг другу в любви и сговаривались о свадьбе. Им не мешали, на них старались не обращать внимания, чтобы они могли вдоволь наговориться и сделать правильный выбор.

Что под подолом

На посиделках женихи смотрели за поведением девушки, оценивали её наряды, у подруг и родственниц узнавали о характере избранницы. Фото © Shutterstock

Пока девушка миловалась с парнем "у столба", его соперник мог, ревнуя, захватить не только её место, но и прясло. И тогда девушке приходилось выкупать и то, и другое, и редко ей удавалось отделаться одним только поцелуем. Соперник имел право посадить девушку к себе на колени и дать волю рукам.

Если девица была бойкой, а молодец ей не нравился, она быстро уходила от него, вступая в игру. Разумеется, красавицы на месте не засиживались, их всё время тащили за руку в разные игры. "Славнуки" (славные, богатые женихи) тоже на месте не стояли. Некоторые из молодых людей заранее догадывались, что расположение девиц можно купить, и потому запасались угощениями — конфетами и пряниками, платками и кружевами. На посиделках женихи смотрели за поведением девушки, оценивали её наряды, у подруг и родственниц узнавали о характере избранницы.

Ещё одной эротической игрой было неожиданное задирание подола платья, в котором пришла на посиделки девушка. Делалось это, впрочем, не столько с эротическими намерениями, сколько для того, чтобы посмотреть, насколько красивы, хороши и прочны нижние юбки — по ним парень мог судить о состоянии семьи и о приданом, которое дадут родные девушки. Большая часть этих необычных традиций была бы утеряна, если бы не этнограф Владимир Александров, который ещё в XIX веке описал их в статье "Деревенское веселье в Вологодском уезде".

Запрещённые вечерницы

Фото © Shutterstock

Уже в XIX веке деревенские власти неодобрительно относились к посиделкам, а в некоторых уездах даже запрещали их, считая, что молодёжь на таких вечерницах только развращается. И действительно, стоило ослабить контроль со стороны взрослых, как юноши могли принять на грудь лишнего и милые эротические игры превращались в грубость.

Начинались такие игры, как "Набор в солдаты", когда два парня набирали себе из девушек два отряда "солдат", причём каждую они имели право расцеловать и общупать. И частенько бывало так, что "командиры" сажали себе на колени уже по две девицы и целовали и обнимали их по очереди.

Понравившуюся девушку могли выволочь на улицу и набить ей за пазуху снега. Доходило и до того, что, если девушка отказывала, молодые люди могли на улице перевернуть её вверх ногами. Двое держали юбку, а третий нагребал в неё лопатой как можно больше снега.

А если и этих игр казалось мало, то начиналась игра под названием "Дай девке хрена". В избу заваливались два разгорячённых парня. Один из них хватал понравившуюся девицу за руки, отворачивался и наклонялся. Девушка оказывалась у него на спине. Второй брал в руки лопату и бил девушку по спине или пониже спины. Сила удара целиком была на совести парня. Если девушку было жалко, удар наносился символический, но если она отказала незадачливому ухажёру или же он испытывал к ней неприязнь, то удар мог быть весьма чувствительным.

Иногда доходило и до беды. В одной из газет того времени была опубликована страшилка, по которой в селе М. Борки Зеньковского уезда (очевидно, Полтавской губернии) парни настолько расшалились на посиделках, что "на закусь" поймали и зарезали барана местного богатея. На беду, его дочка была вместе с ними и всё видела. Выпившие молодые люди так испугались, что убили девушку.

В 1885 году в городке Богодухове под Харьковом выпившие парни убили своего товарища, который повёл себя чересчур развязно. А в селе Стецовка под Херсоном парень, которому отказала девушка, впал в такое неистовство, что избил её до полусмерти, после чего девушка сошла с ума.

Авторы Майя Новик