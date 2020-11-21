В Госдуму внесён законопроект о введении категории "вынужденно безработных"

Эта инициатива поможет организациям, пострадавшим из-за пандемии коронавируса.

В Госдуму внесён законопроект, согласно которому в России может появиться категория "вынужденно безработных" граждан. Они будут получать пособие после запрета деятельности их работодателя.

Подобную меру предлагается ввести из-за того, что многие сотрудники в период действия коронавирусных ограничений столкнулись с задержками и невыплатами зарплаты, что связано с приостановкой деятельности предпринимателей. При этом закон не признаёт таких сотрудников безработными.

— В этой связи предлагается законодательно установить отдельную категорию безработных — "вынужденно безработный", — следует из текста документа, опубликованного в базе нижней палаты парламента.

Под его действие также будут подпадать граждане, работодателям которых была запрещена деятельность в условиях повышенной готовности или чрезвычайной ситуации со стороны органов государственной власти.

Таким сотрудникам предлагается выплачивать пособие не ниже средней месячной зарплаты гражданина и не ниже МРОТ. При этом с работодателя временно снимается обязанность платить зарплату, однако он не имеет права расторгать трудовой договор с работником по своей инициативе.

Отмечается, что законопроект станет помощью для организаций, попавших в сложную финансовую ситуацию во время пандемии коронавируса.