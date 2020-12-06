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Опубликовано 6 декабря 2020, 10:00
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Двоюродная сестра решила затмить Беллу и Джиджи Хадид, став моделью вопреки всем шуткам над её весом

Сёстры Хадид — одни из самых высокооплачиваемых моделей в мире. Но мало кто знает об их двоюродной сестре. Впрочем, это ненадолго. Джоанн ван де Херик штурмом захватывает мир с помощью соцсетей.

Джоанн — дочь бизнесмена Лео ван де Херика, брата фотомодели Иоланды Хадид. Девушке всего 21 год, и у неё есть все шансы пойти по стопам двоюродных сестёр Беллы и Джиджи Хадид. В своих соцсетях девушка собрала внушительную аудиторию в полмиллиона человек. И это несмотря на то что девушка не вписывается в общепринятые представления о том, как должна выглядеть модель.

Кадры из видео © TikTok / joannvdherik

Джоанн — плюс-сайз-модель, и в своих роликах она ставит на место всех, кто заявляет, что им не нравятся толстые девушки. Глядя на кадры ван де Херик, невозможно даже заикнуться о том, что она некрасивая. И килограммы "сверх модельной нормы" только добавляют девушке шарма.

Фото © Instagram / joannvdherik

Фото © Instagram / joannvdherik

За свою непродолжительную карьеру Джоанн уже не раз делала заявления по поводу бодипозитива. В интервью журналу SLiNK девушка поделилась, что никогда нельзя сравнивать себя с другими. А первый шаг к полному принятию себя и своего тела — это изменение собственного мышления, пишет Daily Mail.

Когда я действительно сомневаюсь по поводу какой-то части своего тела, я просто думаю: "Действительно ли это имеет значение? Становлюсь ли я от этого менее человеком?" Или ещё вариант — просто посмотрите на себя с другой стороны и сосредоточьтесь на том, что вам в себе действительно нравится

Джоанн ван де Херик

Модель сделала фото, как волчанка сказывается на её внешности, и фанаты испугались размера синяков
Модель сделала фото, как волчанка сказывается на её внешности, и фанаты испугались размера синяков
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Фото © Instagram / joannvdherik

Сергей Трофимов
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