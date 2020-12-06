Двоюродная сестра решила затмить Беллу и Джиджи Хадид, став моделью вопреки всем шуткам над её весом

Джоанн — дочь бизнесмена Лео ван де Херика, брата фотомодели Иоланды Хадид. Девушке всего 21 год, и у неё есть все шансы пойти по стопам двоюродных сестёр Беллы и Джиджи Хадид. В своих соцсетях девушка собрала внушительную аудиторию в полмиллиона человек. И это несмотря на то что девушка не вписывается в общепринятые представления о том, как должна выглядеть модель.

Кадры из видео © TikTok / joannvdherik

Джоанн — плюс-сайз-модель, и в своих роликах она ставит на место всех, кто заявляет, что им не нравятся толстые девушки. Глядя на кадры ван де Херик, невозможно даже заикнуться о том, что она некрасивая. И килограммы "сверх модельной нормы" только добавляют девушке шарма.

Фото © Instagram / joannvdherik

За свою непродолжительную карьеру Джоанн уже не раз делала заявления по поводу бодипозитива. В интервью журналу SLiNK девушка поделилась, что никогда нельзя сравнивать себя с другими. А первый шаг к полному принятию себя и своего тела — это изменение собственного мышления, пишет Daily Mail.