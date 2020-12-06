Двоюродная сестра решила затмить Беллу и Джиджи Хадид, став моделью вопреки всем шуткам над её весом
Сёстры Хадид — одни из самых высокооплачиваемых моделей в мире. Но мало кто знает об их двоюродной сестре. Впрочем, это ненадолго. Джоанн ван де Херик штурмом захватывает мир с помощью соцсетей.
Джоанн — дочь бизнесмена Лео ван де Херика, брата фотомодели Иоланды Хадид. Девушке всего 21 год, и у неё есть все шансы пойти по стопам двоюродных сестёр Беллы и Джиджи Хадид. В своих соцсетях девушка собрала внушительную аудиторию в полмиллиона человек. И это несмотря на то что девушка не вписывается в общепринятые представления о том, как должна выглядеть модель.
Кадры из видео © TikTok / joannvdherik
Джоанн — плюс-сайз-модель, и в своих роликах она ставит на место всех, кто заявляет, что им не нравятся толстые девушки. Глядя на кадры ван де Херик, невозможно даже заикнуться о том, что она некрасивая. И килограммы "сверх модельной нормы" только добавляют девушке шарма.
За свою непродолжительную карьеру Джоанн уже не раз делала заявления по поводу бодипозитива. В интервью журналу SLiNK девушка поделилась, что никогда нельзя сравнивать себя с другими. А первый шаг к полному принятию себя и своего тела — это изменение собственного мышления, пишет Daily Mail.
Когда я действительно сомневаюсь по поводу какой-то части своего тела, я просто думаю: "Действительно ли это имеет значение? Становлюсь ли я от этого менее человеком?" Или ещё вариант — просто посмотрите на себя с другой стороны и сосредоточьтесь на том, что вам в себе действительно нравится