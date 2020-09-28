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Категорий: 17

    Модель сделала фото, как волчанка сказывается на её внешности, и фанаты испугались размера синяков

    Волчанка — серьёзное заболевание. Но даже с этим диагнозом австралийка смогла построить успешную карьеру модели. Хоть у этого есть свои последствия.

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    Фото © Instagram / robynlawley

    Недавно в своём инстаграм-аккаунте австралийская модель Робин Лоули поделилась ужасающими снимками. Девушка показала, как выглядело её лицо "после очередного припадка". Во время судорог красотка упала на лицо, из-за чего несколько недель она ходила с ужасно выглядящим синяком под красным глазом и опухшей губой.

    Фото © Instagram / robynlawley

    Фото © Instagram / robynlawley

    Известно, что в 2015 году Лоули поставили диагноз "волчанка". Это аутоиммунное заболевание, сопровождаемое поражением опорно-двигательного аппарата, кожи, сердца, почек и других внутренних органов. Также список симптомов заболевания может включать опухание и тугоподвижность суставов, боли в мышцах, анемию, лёгкое возникновение синячков, головные боли и судороги.

    Несмотря на проблемы со здоровьем и неприятности, которые они вызывают, австралийка не теряет чувства юмора. Свой красный, опухший глаз она назвала "прелестным сатанинским глазом".

    Фото © Instagram / robynlawley

    Фото © Instagram / robynlawley

    Робин — довольно популярная модель. Её фотографии появлялись на полосах The Sports Illustrated, а сейчас за обновлениями девушки в "Инстаграме" следит больше 200 тысяч человек. В комментариях под постом с малоприятными снимками девушку поддержали сотни фанатов, пишет Yahoo.

    Я чертовски горда и впечатлена тобой ❤️🙌🏻

    baillieriddell

    Ты прекрасна. Точка

    barrettpall

    Модель показала изуродованное лицо после того, как в собственном доме на неё напал пьяный гость

    Девушку избил гость в её собственном доме из-за того, что она попросила его уйти, когда вечеринка закончилась.

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