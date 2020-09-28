Модель сделала фото, как волчанка сказывается на её внешности, и фанаты испугались размера синяков

Недавно в своём инстаграм-аккаунте австралийская модель Робин Лоули поделилась ужасающими снимками. Девушка показала, как выглядело её лицо "после очередного припадка". Во время судорог красотка упала на лицо, из-за чего несколько недель она ходила с ужасно выглядящим синяком под красным глазом и опухшей губой.

Известно, что в 2015 году Лоули поставили диагноз "волчанка". Это аутоиммунное заболевание, сопровождаемое поражением опорно-двигательного аппарата, кожи, сердца, почек и других внутренних органов. Также список симптомов заболевания может включать опухание и тугоподвижность суставов, боли в мышцах, анемию, лёгкое возникновение синячков, головные боли и судороги.

Несмотря на проблемы со здоровьем и неприятности, которые они вызывают, австралийка не теряет чувства юмора. Свой красный, опухший глаз она назвала "прелестным сатанинским глазом".