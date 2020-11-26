В Госдуме оценили решение запустить новый вид льготной ипотеки
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Получить жилищный кредит под 6,5% можно будет на строящиеся индивидуальные дома и на завершённые дома на первичном рынке.
Председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков приветствует решение "ДОМ.РФ" выделить 300 млн рублей на запуск новой льготной ипотеки для молодых семей с детьми. Он уверен, что программа станет решением жилищного вопроса для многих россиян.
— Естественно, даже этого лимита может и не хватить. В любом случае тысячи молодых людей, молодых семей смогут решить свои жилищные проблемы, и слава богу, что такая программа существует. Двумя руками за, — сказал депутат в разговоре с RT.
Ранее сегодня сообщалось, что новая ипотека под 6,5% будет распространяться на строящиеся индивидуальные дома и на завершённые дома на первичном рынке. Воспользоваться программой смогут россияне в возрасте до 35 лет, у которых есть дети не старше 19 лет. Проект может быть запущен уже в декабре 2020 года и продлиться до 1 июля 2021 года.