В Госдуме оценили решение запустить новый вид льготной ипотеки

Получить жилищный кредит под 6,5% можно будет на строящиеся индивидуальные дома и на завершённые дома на первичном рынке.

Председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков приветствует решение "ДОМ.РФ" выделить 300 млн рублей на запуск новой льготной ипотеки для молодых семей с детьми. Он уверен, что программа станет решением жилищного вопроса для многих россиян.

— Естественно, даже этого лимита может и не хватить. В любом случае тысячи молодых людей, молодых семей смогут решить свои жилищные проблемы, и слава богу, что такая программа существует. Двумя руками за, — сказал депутат в разговоре с RT.