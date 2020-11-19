В России многодетным семьям выделят по 450 тысяч рублей на стройку и ремонт жилья

Отмечается, что законопроект поддерживает Правительство РФ и большинство фракций Госдумы.

Со следующего года в России многодетные граждане смогут тратить государственную субсидию в размере 450 тысяч рублей на строительство и ремонт жилья по ипотеке. Данный законопроект депутаты Госдумы рассмотрят уже в декабре, пишут "Известия".

Авторы инициативы подчеркнули, что на данный момент многодетные семьи имеют право только на погашение ипотечного кредита на покупку недвижимости. По их мнению, новые меры будут способствовать улучшению жилищных условий граждан и послужат толчком для индивидуального жилищного строительства. Отмечается, что законопроект поддерживает Правительство РФ и большинство фракций нижней палаты парламента.

— Мы поддержали этот законопроект, так как бывают ситуации, когда семьи берут кредиты на строительство собственных домов. Сегодня они выпадают из тех, кто мог бы претендовать на такую сумму. Мы посчитали, что это неправильно, согласились с авторами этой инициативы, — рассказал глава профильного Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Кроме того, парламентарий добавил, что изначально законопроектом предлагалось разрешить использовать эту сумму только на строительство, но комитет считает важным также предоставить россиянам возможность тратить данные денежные средства на ремонт жилья.