Госдума утвердила бюджет России на 2021–2023 годы. Он будет дефицитным

Документ предусматривает медленное восстановление мировой экономики из-за сохранения коронавирусных ограничений.

Госдума РФ приняла закон о федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, на весь этот период он будет дефицитным.

Согласно документу, в 2021 году доходы составят 18,765 трлн рублей, в 2022-м — 20,637 трлн, в 2023-м — 22,263 трлн. Расходы распределятся следующим образом: в 2021-м — 21,52 трлн, в 2022-м — 21,884 трлн, в 2023-м — 23,671 трлн. В итоге в 2021 году образуется дефицит в 2,75 трлн, в 2022 году — 1,25 трлн, в 2023 году — 1,41 трлн.

Планируется, что весь трёхлетний период инфляция не будет превышать 4%. Объём ВВП в 2021 году ожидается на уровне 115,53 трлн, в 2022 году — 124,22 трлн, в 2023 году — 132,82 трлн.

Основными источниками финансирования дефицита будут государственные заимствования в объёме 2,94 трлн рублей в 2021 году, 1,87 трлн — в 2022 году, 2,39 трлн — в 2023 году. Объём Фонда национального благосостояния составит 12,45 трлн (10,8% ВВП) в 2021 году, 12,49 трлн (10,1% ВВП) в 2022 году и 12,64 трлн (9,5% ВВП) в 2023 году.