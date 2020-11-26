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Опубликовано 26 ноября 2020, 13:54

Госдума приняла закон об удалёнке

Вступить в силу он должен 1 января 2021 года.

Госдума РФ приняла закон об особенностях дистанционной работы. Документ вводит в законодательство само понятие удалёнки.

В законе отражены три ключевых понятия: дистанционная (удалённая) работа, временная дистанционная работа и комбинированная дистанционная работа. Документ содержит нормы, касающиеся рабочего времени и отдыха сотрудников в таком режиме работы, основания для перевода на удалёнку и порядок взаимодействия работника и работодателя.

Так, в документе закреплена обязанность работодателей обеспечивать сотрудников, работающих удалённо, необходимой техникой или возмещать затраты, оплачивать их командировки и отпуска. Указано и то, что перевод на дистанционку не может являться основанием для снижения зарплаты при сохранении объёма работы.

Закреплено и то, что "дистанционных" сотрудников смогут увольнять за невыход на связь с работодателем более двух рабочих дней подряд без уважительной причины. Это положение заменит такое общее основание, как прогул.

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Фото © Рixabay

Александра Вишнякова
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