Для медработников хотят ввести ответственность за слив информации похоронным службам

Авторы законопроекта "О похоронном деле" считают, что приём заказов на организацию траурных мероприятий должен осуществляться через диспетчерские центры.

В России хотят ввести наказание для чиновников и работников скорой помощи за раскрытие информации о смерти граждан ритуальным службам. Речь об этом идёт в законопроекте "О похоронном деле", который в пятницу был внесён в Госдуму. Авторы документа предлагают сформулировать единые федеральные требования к деятельности похоронных служб и обязать заключать с ними соглашения. Весь процесс их работы — от приёма заказов на организацию похорон до процедуры погребения — должен быть чётко регламентирован и прописан в законе.

— Приём заказа на организацию похорон осуществляется исключительно организаторами похорон (агентами) на основании обращения лица, взявшего на себя обязанность по организации похорон умершего, в пунктах приёма заказов или посредством диспетчерского центра приёма заказов, — указано в законопроекте. — Взаимодействие организаторов похорон (агентов) с лицами, взявшими на себя обязанность по организации похорон умершего, до их обращения в пункты приёма заказов или в диспетчерские центры приёма заказов не допускается.

В документе отдельно прописано, что должностные лица и медицинские работники, которые в силу своих профессиональных обязанностей имеют доступ к информации о фактах наступления смерти граждан, не вправе раскрывать указанные данные третьим лицам, за исключением родственников.