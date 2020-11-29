СБУ обвинила власти СССР в сокрытии миллионов смертей украинцев в 30-х годах

При этом не уточняется, как именно советское руководство якобы участвовало в "геноциде" украинцев.

Служба безопасности Украины заявила, что власти СССР исказили данные переписи населения за 1937 год и не отразили в ней высокую смертность украинцев. При этом ведомство ссылается на рассекреченные документы из советских архивов.

— Миллионы украинцев погибли во время голодомора 1932–1933 годов. Но советская власть не признавала никаких намёков на созданный ею геноцид, — говорится в заявлении СБУ.

В ведомстве добавили, что в 1937 году население Украины составляло 29 миллионов человек, примерно на уровне 1926 года, хотя, по подсчётам демографов, должно было быть не менее 35 миллионов. Служба безопасности заявила, что такой отчёт не понравился советскому руководству, поэтому тех, кто руководил переписью, обвинили в "получении искусственно заниженных и искажённых цифр" и расстреляли.

При этом не уточняется, как именно советское руководство якобы участвовало в "геноциде" украинцев. Также нет подтверждений достоверности информации, представленной демографами.