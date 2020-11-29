Слуцкий с "Рубином" во второй раз в сезоне обыграл свой бывший ЦСКА

Армейцы подарили шанс "Спартаку".

Московский ЦСКА проиграл в Казани "Рубину" со счётом 0:1. Автором единственного гола в этой встрече стал Джордже Деспотович.

ЦСКА с 32 очками занимает второе место в турнирной таблице, а "Рубин" находится на 9-м месте, имея в активе 24 очка.

Отметим, что для Слуцкого это уже вторая победа над своей бывшей командой в сезоне. В 4-м туре казанцы победили армейцев со счётом 2:1.