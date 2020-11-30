Позируя для фото, артист немного просчитался с выбором опоры.

Сергей Тарзан Глушко попал под шквал разнообразных комментариев от своих фанатов из-за фото в "Инстаграме". Об этом рассказывает издание "Дни.ру".

Тарзан и Наташа Королёва пережили тяжёлый период в жизни и больше о нём не вспоминают. Недавно супруги отправились в путешествие по Танзании (одна из стран, открывших свои границы для туристов) и поделились новыми фотографиями из Восточной Африки на своих страницах в соцсетях.

Однако одна из фотографий, опубликованных Глушко, вызвала неоднозначную реакцию фанатов. На кадре видно Сергея, который позирует среди экзотических растений в чёрной одежде и с зонтом. Фото он, отсылая к мультфильму про Карлсона, подписал следующим образом: "Я улетел, но обещал вернуться".

Но поклонники заметили, что Глушко сидит на каком-то памятнике, и задались вопросами.

Кто-то поинтересовался, кому посвящён этот памятник. Другому комментатору стало любопытно, как можно было вообще сесть на монумент. Были высказаны мысли и о кощунственности поступка Глушко.