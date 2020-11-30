Тарзан вновь не избежал критики поклонников. На этот раз из-за неоднозначного фото в Instagram
Позируя для фото, артист немного просчитался с выбором опоры.
Сергей Тарзан Глушко попал под шквал разнообразных комментариев от своих фанатов из-за фото в "Инстаграме". Об этом рассказывает издание "Дни.ру".
Тарзан и Наташа Королёва пережили тяжёлый период в жизни и больше о нём не вспоминают. Недавно супруги отправились в путешествие по Танзании (одна из стран, открывших свои границы для туристов) и поделились новыми фотографиями из Восточной Африки на своих страницах в соцсетях.
Однако одна из фотографий, опубликованных Глушко, вызвала неоднозначную реакцию фанатов. На кадре видно Сергея, который позирует среди экзотических растений в чёрной одежде и с зонтом. Фото он, отсылая к мультфильму про Карлсона, подписал следующим образом: "Я улетел, но обещал вернуться".
Но поклонники заметили, что Глушко сидит на каком-то памятнике, и задались вопросами.
Кто-то поинтересовался, кому посвящён этот памятник. Другому комментатору стало любопытно, как можно было вообще сесть на монумент. Были высказаны мысли и о кощунственности поступка Глушко.
Сергей Глушко — один из самых ярких персонажей в российском шоу-бизнесе. Дослужившись сначала до офицера Воздушно-космических сил РФ, впоследствии Тарзан стал знаменитейшим стриптизёром, сумев привлечь к себе внимание популярной на тот момент певицы Наташи Королёвой, которая позже стала его супругой. Подробнее о биографии Глушко читайте на uznayvse.ru.