Яровая предложила проверять детей в России на алкоголизм и наркоманию

По её словам, одной из причин социального сиротства и семейного неблагополучия является пристрастие к алкоголю родителей.

Вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая предложила включить проверку на алкоголизм и наркоманию в детскую диспансеризацию. Об этом сообщает РИА "Новости".

По словам парламентария, одной из причин социального сиротства и семейного неблагополучия является алкоголизм родителей и вовлечение детей в употребление наркотиков и алкоголя. Яровая отметила, что на данный момент в структуре ОМС в рамках обязательной диспансеризации детей не введена обязательность установления таких заболеваний, как алкоголизм и наркомания.

— Хотя сама логика диспансеризации направлена на то, чтобы выявлять опасные для жизни и здоровья заболевания. Это серьёзное упущение, и, если в обязательную диспансеризацию будут включены в том числе и выводы специалистов, направленные на фиксацию признаков таких опасных для жизни заболеваний подростков, это позволит вместе с семьёй действовать более современно и своевременно, — подчеркнула вице-спикер нижней палаты парламента.

Кроме того, Яровая заметила, что поддерживает движение добровольчества и предлагает шире его использовать и развивать новые формы. Говоря о профилактике правонарушений, которые совершают несовершеннолетние, парламентарий поведала, что упор и работа общества и государства должны быть сосредоточены не на репрессивной, а на воспитательной модели.