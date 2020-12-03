В России запретят продажу и пропаганду "веселящего газа"

Также планируется внести поправки об уголовной ответственности за нарушение запрета, поскольку вещество приравнивается к лёгким наркотикам.

В России запретят продажу и пропаганду закиси азота, известной как "веселящий газ". Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на авторов законопроекта, рассмотрение которого начнётся уже на следующей неделе. Отмечается, что Госдума планирует принять его в приоритетном порядке.

По словам одного из авторов инициативы, депутата Госдумы Натальи Костенко, разработка началась в 2017 году, когда участились случаи отравления и летальных исходов, связанные с употреблением "веселящего газа", однако до сих пор никаких конкретных решений не принималось. В 2018 году была внесена первая редакция законопроекта, которую правительство рекомендовало доработать.

— Сейчас мы получили положительный отзыв на новую редакцию документа. Сложность была в том, что это вещество используется для многих целей, начиная с медицинских (при наркозе в хирургии или стоматологии), заканчивая промышленностью (для хранения или консервирования пищевых продуктов), — отметила Костенко.

Также парламентарий сообщила о планах отдельно внести поправки об уголовной ответственности за распространение "веселящего газа", поскольку он приравнивается к лёгким наркотикам.