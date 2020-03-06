Токсиколог — о веселящем газе, из-за которого погибла пара шахматистов: Убивает за несколько минут

Веселящий газ, несмотря на своё название, может легко убить человека за несколько минут. Об этом рассказал телеканалу "360" руководитель отдела клинической токсикологии НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе Алексей Лодягин, комментируя инцидент со смертью пары шахматистов в Москве.

— Закись азота, иначе ещё веселящий газ, обладает гипнотическим и отчасти анестетическим действиями. Используется в медицине в качестве средства для анестезии, — рассказал он.

Лодягин отметил, что использование газа в бытовых условиях имеет массу нюансов. Учитывая, что молодых людей нашли с полиэтиленовыми пакетами на головах, можно предположить способ, которым они вдыхали закись азота.

По мнению токсиколога, вероятнее всего, шахматисты умерли от гипоксии, так как содержание кислорода в атмосфере, куда запускался этот веселящий газ, было недостаточным для метаболических процессов организма. Скорее всего, молодые люди сначала уснули, а затем наступила смерть, предположил Лодягин.

Помощь погибшим если и можно было бы оказать, то только в первые несколько минут. Однако уверенности в том, что при восстановлении кровообращения мозги оказались бы "живыми и целыми", нет.

Напомним, в квартире на западе Москвы нашли мёртвыми известного украинского гроссмейстера Станислава Богдановича и его подругу Александру Вернигору. Тела убитых обнаружила мать девушки. Пара лежала на кровати, а рядом стоял баллон с каким-то газом. Лайфу удалось пообщаться с соседкой пары.

Стоит отметить, что буквально пару дней назад Станислав сыграл в интернет-матче против сборной Украины за сборную России. Украинские пользователи тут же обрушили на шахматиста поток гневных комментариев. В ответ Богданович призвал россиян и украинцев к миру.