Соседка погибшей пары шахматистов рассказала, что перед их смертью в квартире кто-то был

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Соседка юных шахматистов с Украины, которые погибли в результате отравления газом, рассказала в беседе с Лайфом, что за некоторое время до смерти студентов в их квартире слышались голоса.

По словам женщины, квартиросъёмщики были приличными людьми: у них никогда не бывало шумно, они не закатывали вечеринок и не мешали соседям.

— Я даже не ожидала, что такое может произойти. Мы практически никогда их не видели, хотя у меня мама пожилая и мы всё время дома, — сказала она.

При этом женщина отметила, что другой сосед за некоторое время до гибели шахматистов проходил мимо их квартиры и слышал разные голоса, а значит, за несколько минут до смерти кто-то был в квартире.

Что касается одногруппников погибшей студентки МГУ Александры Вернигоры, то они отзывались о ней как о радостной и целеустремлённой девушке, которая хорошо училась в вузе, из-за чего у неё не было даже троек. Однако у неё, как и у любого человека, были какие-то свои особенности и странности.

В частности, некоторым студентам она казалась "загадочной" и "инфантильной". Кроме того, в последнее время она вела себя странно: несмотря на то что она всегда относилась серьёзно к шахматам, на зачётный тур не пришла. Раньше соревнования девушка просто так не пропускала.

Впрочем, студенты уверены, что трагедия, которая произошла с их сокурсницей, всего лишь роковая случайность.

Ранее Лайф сообщал, что в квартире на западе Москвы нашли мёртвыми известного украинского гроссмейстера Станислава Богдановича и его подругу Александру Вернигору. Тела убитых обнаружила мать девушки. Пара лежала на кровати, а рядом стоял баллон с каким-то газом.

Отметим, что буквально пару дней назад Станислав сыграл в интернет-матче против сборной Украины за сборную России. Украинские пользователи тут же обрушили на шахматиста поток гневных комментариев. В ответ Богданович призвал россиян и украинцев к миру.