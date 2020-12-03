Нарышкин рассказал о планах США нанести ядерный удар по СССР

Эту информацию добыл ещё советский разведчик-нелегал Рудольф Абель, который создал разведывательную сеть в Америке после Второй мировой войны.

Советский разведчик-нелегал Уильям Фишер, более известный под псевдонимом Рудольф Абель, добыл информацию о планах Вашингтона нанести ядерный удар по СССР. Об этом в четверг рассказал директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на открытии выставки, посвящённой Абелю, в Доме Российского исторического общества.

— На его долю выпала тяжелейшая миссия создавать и развивать разведывательную сеть, перед которой была поставлена задача добывания важнейшей военно-стратегической информации об агрессивных замыслах США в отношении СССР, в том числе о планах атомной бомбардировки городов Советского Союза, — указал Нарышкин. — И с этой задачей Вильям Фишер и его коллеги справились блестяще.

Напомним, что Уильям Фишер на протяжении девяти лет оставался неуязвим для ФБР и передавал СССР данные о разработке ядерной бомбы, пока к нему не прислали сильно пьющего помощника-скандалиста, который его и предал. Громкий судебный процесс в Америке, тюремное заключение и обмен Абеля на лётчика Пауэрса, произошедший на Глиникском мосту в Берлине, сделали его одной из самых известных фигур из мира спецслужб. Несколько лет назад эти события были экранизированы Спилбергом в картине "Шпионский мост". А сам Абель ещё при жизни приложил руку к созданию популярнейшего советского фильма "Мёртвый сезон".