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Опубликовано 3 декабря 2020, 11:24
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Нарышкин рассказал о планах США нанести ядерный удар по СССР

Эту информацию добыл ещё советский разведчик-нелегал Рудольф Абель, который создал разведывательную сеть в Америке после Второй мировой войны.

Советский разведчик-нелегал Уильям Фишер, более известный под псевдонимом Рудольф Абель, добыл информацию о планах Вашингтона нанести ядерный удар по СССР. Об этом в четверг рассказал директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на открытии выставки, посвящённой Абелю, в Доме Российского исторического общества.

На его долю выпала тяжелейшая миссия создавать и развивать разведывательную сеть, перед которой была поставлена задача добывания важнейшей военно-стратегической информации об агрессивных замыслах США в отношении СССР, в том числе о планах атомной бомбардировки городов Советского Союза, — указал Нарышкин. — И с этой задачей Вильям Фишер и его коллеги справились блестяще.

Напомним, что Уильям Фишер на протяжении девяти лет оставался неуязвим для ФБР и передавал СССР данные о разработке ядерной бомбы, пока к нему не прислали сильно пьющего помощника-скандалиста, который его и предал. Громкий судебный процесс в Америке, тюремное заключение и обмен Абеля на лётчика Пауэрса, произошедший на Глиникском мосту в Берлине, сделали его одной из самых известных фигур из мира спецслужб. Несколько лет назад эти события были экранизированы Спилбергом в картине "Шпионский мост". А сам Абель ещё при жизни приложил руку к созданию популярнейшего советского фильма "Мёртвый сезон".

Легендарный разведчик скончался от рака лёгких на 69-м году жизни 15 ноября 1971 года. Похоронен на Новом Донском кладбище в Москве рядом с отцом.

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Сергей Нарышкин во время расширенного заседания президиума Российского исторического общества.

Фото © Агентство "Москва"/ Сергей Киселев

Алексей Берковиц
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