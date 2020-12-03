На выборах в Намибии победу одержал Адольф Гитлер

На выборах в региональный совет Намибии от партии СВАПО (Народная организация Юго-Западной Африки) 85% голосов получил Адольф Гитлер. Полное имя нового депутата звучит как Адольф Гитлер Уунона. Намибия является бывшей колонией Германии, и там до сих пор распространены немецкие имена, названия улиц. Как объяснил Адольф Гитлер, его родители, вероятно, не совсем отдавали отчёт, что именно это был за человек, когда решили так назвать сына.

— То, что у меня есть такое имя, не означает, что я стремлюсь к мировому господству. Вероятно, мой отец, назвавший так меня, не понимал, что олицетворял собой Адольф Гитлер. В детстве для меня это было совершенно нормальным именем. Только когда я стал взрослым, я понял, что это за человек. Я не имею с ним ничего общего, — рассказал Уунона немецким журналистам.