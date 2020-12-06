Темнокожий чиновник из Тверской области шокирован победой Гитлера на местных выборах в Африке

Безумие, что Адольф Гитлер победил на выборах в региональном совете Намибии. Об этом сказал бывший депутат поселкового совета Новозавидовский в Конаковском районе Тверской области Жан Грегуар Сагбо в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Это шок. Это шутка какая-то? Я шокирован, что такое именно в Африке происходит. Особенно зная по истории, что немцы делали в Намибии. Безумие какое-то. Даже необразованные жители Африки знают, кто такой Гитлер

Ранее Лайф писал о победе Адольфа Гитлера на выборах в региональный совет Намибии от партии СВАПО (Народная организация Юго-Западной Африки). Полное имя нового депутата — Адольф Гитлер Уунона. Намибия является бывшей африканской колонией Германии, и там до сих пор распространены немецкие имена и названия улиц. Как объяснил сам Адольф Гитлер, его родители, вероятно, не совсем отдавали отчёт, что именно это был за человек, когда решили так назвать сына.