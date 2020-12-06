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Регион
Опубликовано 6 декабря 2020, 15:31

Темнокожий чиновник из Тверской области шокирован победой Гитлера на местных выборах в Африке

Жан Грегуар Сагбо. Фото © VK / Karo Harutyunyan

Жан Грегуар Сагбо. Фото © VK / Karo Harutyunyan

Он поинтересовался у журналистов, не шутка ли это всё.

Безумие, что Адольф Гитлер победил на выборах в региональном совете Намибии. Об этом сказал бывший депутат поселкового совета Новозавидовский в Конаковском районе Тверской области Жан Грегуар Сагбо в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Это шок. Это шутка какая-то? Я шокирован, что такое именно в Африке происходит. Особенно зная по истории, что немцы делали в Намибии. Безумие какое-то. Даже необразованные жители Африки знают, кто такой Гитлер

Жан Грегуар Сагбо

Бывший депутат поселкового совета Новозавидовский в Конаковском районе Тверской области

Это шок. Это шутка какая-то? Я шокирован, что такое именно в Африке происходит. Особенно зная по истории, что немцы делали в Намибии. Безумие какое-то. Даже необразованные жители Африки знают, кто такой Гитлер
Это шок. Это шутка какая-то? Я шокирован, что такое именно в Африке происходит. Особенно зная по истории, что немцы делали в Намибии. Безумие какое-то. Даже необразованные жители Африки знают, кто такой Гитлер

Ранее Лайф писал о победе Адольфа Гитлера на выборах в региональный совет Намибии от партии СВАПО (Народная организация Юго-Западной Африки). Полное имя нового депутата — Адольф Гитлер Уунона. Намибия является бывшей африканской колонией Германии, и там до сих пор распространены немецкие имена и названия улиц. Как объяснил сам Адольф Гитлер, его родители, вероятно, не совсем отдавали отчёт, что именно это был за человек, когда решили так назвать сына.

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Николай Абрамов
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