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Регион
Опубликовано 8 декабря 2020, 05:41
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В Швеции заявили, что Крым никогда не принадлежал Украине. В 1954 году его передали "с перепоя"

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

Там уверены, что полуостров нужно было "отдать" Москве ещё после распада СССР.

Глава концерна Stena AB шведский бизнесмен и миллиардер Дэн Стен Олссон рассказал, что Крым всегда был территорией России. Об этом пишет издание Dagens Nyheter.

По его словам, передача Крымского полуострова в состав УССР в 1954 году была административной мерой, на которую "пошли с перепоя".

Крым на самом деле никогда не принадлежал Украине, — добавил шведский бизнесмен.

Кроме того, Олссон отметил, что вхождение Крыма в состав России произошло из-за нарушения обещаний НАТО, которые были даны ещё Горбачёву.

Россия определённо права. Я считаю, что не отдать Крым россиянам сразу после распада СССР — это чертовски плохой ход. Потому что он всегда принадлежал им... Русские не могли рисковать, когда однажды им не разрешили бы иметь военно-морскую базу в Крыму. Это было бы концом нации, — заключил миллиардер.

Ранее постпред Крыма при Президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что украинским властям нужно "вернуть мозги" жителям страны к единству с Россией, а не пытаться найти варианты "возвращения" Крыма.

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году. За это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Но, как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

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Иван Косицын
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