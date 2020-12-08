В Швеции заявили, что Крым никогда не принадлежал Украине. В 1954 году его передали "с перепоя"
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Там уверены, что полуостров нужно было "отдать" Москве ещё после распада СССР.
Глава концерна Stena AB шведский бизнесмен и миллиардер Дэн Стен Олссон рассказал, что Крым всегда был территорией России. Об этом пишет издание Dagens Nyheter.
По его словам, передача Крымского полуострова в состав УССР в 1954 году была административной мерой, на которую "пошли с перепоя".
— Крым на самом деле никогда не принадлежал Украине, — добавил шведский бизнесмен.
Кроме того, Олссон отметил, что вхождение Крыма в состав России произошло из-за нарушения обещаний НАТО, которые были даны ещё Горбачёву.
— Россия определённо права. Я считаю, что не отдать Крым россиянам сразу после распада СССР — это чертовски плохой ход. Потому что он всегда принадлежал им... Русские не могли рисковать, когда однажды им не разрешили бы иметь военно-морскую базу в Крыму. Это было бы концом нации, — заключил миллиардер.
Ранее постпред Крыма при Президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что украинским властям нужно "вернуть мозги" жителям страны к единству с Россией, а не пытаться найти варианты "возвращения" Крыма.
Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году. За это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Но, как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.