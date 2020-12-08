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Опубликовано 8 декабря 2020, 18:36
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Путин подписал закон об очередном приостановлении выплат по вкладам времён СССР

Президент России Владимир Путин. Фото © ТАСС / Алексей Никольский

Президент России Владимир Путин. Фото © ТАСС / Алексей Никольский

Мораторий будет действовать до 2024 года.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, продлевающий приостановку выплат по вкладам, помещённым в Сбербанк в период до 20 июня 1991 года. Теперь срок выплаты отложен до 1 января 2024 года.

Закон, гарантирующий восстановление и обеспечение сохранности сбережений, которые граждане поместили в Сбербанк до 20 июня 1991 года, был принят в 1995 году. Восстановление сбережений согласно документу должно осуществляться переводом их в целевые долговые обязательства РФ с использованием долгового рубля.

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Приостановка выплаты применяется с 2003 года. Как отмечает ТАСС, это происходит в связи с тем, что правительство до сих пор не разработало законы, регламентирующие порядок применения долгового рубля и перевод вкладов в целевые долговые обязательства России. Также стоит вопрос об источниках выплат. Их размер оценивается примерно в 50 миллиардов рублей.

Ранее сегодня также заморозили накопительную часть пенсии россиян.

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Георгий Грачев
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