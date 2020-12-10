Готовятся как к войне. Зачем россияне начали массово закупаться оружием

Спрос увеличился почти на всё, что стреляет, — от охотничьих карабинов до полуавтоматических винтовок, купить которые могут только профессионалы.

Культура обращения

Гендиректор предприятия ORSIS Валерий Новосёлов заявил, что продажи гражданского оружия в России значительно выросли во время пандемии коронавируса. По его словам, в определённые моменты спрос превышал предложение. Новосёлов пояснил, что невероятный всплеск на рынке гражданского оружия в России касается абсолютно всех моделей, разрешённых к продаже, — это и обычные охотничьи ружья, и почти профессиональные карабины.

Особой любовью у российских покупателей в пандемию начал пользоваться карабин AR-15 калибра 366 TKM — один из самых простых "частично нарезных" карабинов на российском рынке. На слона с такой винтовкой не пойти, но пострелять на охоте или дать отпор грабителям можно. Инструктор по огневой подготовке центра "Академия тактики" Павел Хант пояснил, что многие владельцы такого оружия озадачились покупкой сразу после переезда за город из-за пандемии и культура обращения с оружием, к которой в России традиционно возникали вопросы, скорее всего, не изменится.

Кто-то покинул город, переехал в свой дом. И возник вопрос, как обеспечить безопасность жилища. Поэтому люди массово стали покупать оружие. Повышение спроса на оружие и культура обращения с ним, на мой взгляд, никак не связаны. Возможно, у человека после покупки оружие лежит в сейфе или стоит за дверью, поэтому он может приобщаться к оружейной культуре, а может и нет Павел Хант Инструктор по огневой подготовке центра "Академия тактики"

Защита от нестабильности

По словам консультанта концерна "Калашников" Владимира Онокоя, причины повышенного спроса на оружие в России те же, что и в других странах мира.

Люди таким образом пытаются получить некую страховку от непредвиденных ситуаций. Ничего необычного я в этом не вижу. Так происходит везде, даже в Европе, например в Австрии, где лицензирование оружия достаточно непростой процесс Владимир Онокой Консультант концерна "Калашников"

В России процесс лицензирования серьёзно зарегулирован: чтобы получить корочки на право владения оружием, нужно не только купить сейф и сходить на курсы безопасного обращения с оружием, но и пройти множество врачей, чтобы доказать отсутствие противопоказаний к владению оружием и подтвердить отсутствие в организме наркотических веществ. Правда, даже это срабатывает далеко не всегда.

Доступ к гладкостволу

Любопытно, что вместе с оружием из самой массовой и доступной категории вырос спрос и на дорогие высокоточные винтовки и карабины. Полуавтоматическое оружие получить просто так нельзя — доступ к нему, как ачивка в какой-нибудь игре, открывается лишь после пяти лет беспроблемного владения гладкостволом. Однако лицензию многие получают на всякий случай — чтоб была. Через пять лет, если появляется интерес, потенциальный покупатель охотничьей "сайги" может сразу приобрести винтовку, с помощью которой реально подстрелить кабана с дистанции в километр.

По словам врача-психотерапевта Елены Шуберт, владельцы нарезного оружия значительно реже совершают преступления, напрямую связанные с его применением. Чаще всего в системе лицензирования пробелы возникают там, где проверка должна быть особенно жёсткой и детальной.

Неофициально в системе лицензирования считается, что если человек не состоит на учёте в наркодиспансере и вроде как чист по документам, то это уже хорошо. Тех, кто находился под наблюдением врача-психиатра, не допускают до владения оружием. Но другая сторона вопроса — это люди с ещё не диагностированными психическими отклонениями. Определить таких при большом потоке обычному врачу с обычной зарплатой почти невозможно, поэтому чисто математически среди тех, кто купил оружие после начала пандемии, могут находиться люди, которым оружием владеть нельзя Елена Шуберт Врач-психотерапевт

Крыша, унесённая ветром

С учётом того что последние несколько месяцев для владельцев стрелкового оружия выдались особенно непростыми, законопроект по уменьшению возраста владения оружием до 16 лет вызывает споры между профессионалами и потенциальными владельцами бюджетных дробовиков и ружей. С нововведениями оказались несогласны психологи и общественники, которые справедливо замечают, что в таком возрасте подростки просто не в состоянии осознать ответственность, связанную с оружием.

18-летнего подростка, расстрелявшего несколько человек в Нижегородской области после ссоры с бабушкой и позднее покончившего с собой, 22-летнего жителя Иркутской области, убившего школьницу из ружья, и печально известного Влада Рослякова, устроившего расстрел колледжа в Керчи, объединяет одно: все они получили лицензию на оружие легально, пройдя специальную комиссию.

Специалисты по обращению с огнестрельным оружием и врачи говорят, что в таких условиях разрешать россиянам носить ещё и короткоствольное оружие (пистолеты) категорически нельзя — не готова нормативно-правовая база, а уровень оружейной культуры российских любителей пострелять невероятно низок.

В условиях пандемии, когда соблазн применить оружие из-за стресса или негативного информационного фона значительно выше, подобных случаев, по словам врачей и экспертов по стрелковому оружию, может быть значительно больше. А это значит, что саму процедуру лицензирования неплохо бы изучить и, возможно, усовершенствовать, не навредив при этом тем, кто по всем параметрам соответствует требованиям, предъявляемым владельцам оружия.