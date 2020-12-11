Байкальский разлом. Учёные объяснили природу землетрясений под Иркутском

В Институте теории прогноза землетрясений РАН признали, что пока в мире нет надёжных методов предсказания подземных толчков. Но заверили: магнитуды выше 7 на Байкале быть не может.

Первым делом — принципиально важный нюанс. Об этом много где пишут, и тем не менее запутаться недолго.

Есть шкала Рихтера. По ней оценивается магнитуда землетрясения — проще говоря, мощность. И вот тут крайне важно запомнить, что это не баллы. Это другие условные единицы. То есть магнитуда 5 по шкале Рихтера — это не пятибалльное землетрясение. Это, как говорится, две большие разницы. По шкале Рихтера самое апокалиптичное землетрясение, которое только может быть, — это 9. В 1960 году в Чили было 9,5. На сегодняшний день оно считается сильнейшим в обозримой истории человечества. 10 по шкале Рихтера не бывает.

А баллы — это широко распространённая в России и Европе 12-балльная шкала Медведева — Шпонхойера — Карника. Если попробовать перевести в неё шкалу Рихтера, то получится, что магнитуда 5–6 — это приблизительно 7–8 баллов по Медведеву — Шпонхойеру — Карнику. А в США, например, своя шкала — Меркалли. Все эти трудности перевода приходится как-то учитывать. Но самое главное, если где-то сказано что-то вроде "11 баллов по шкале Рихтера" — это какая-то ерунда.

Вот теперь мы уже с каким-то пониманием вопроса воспринимаем информацию о том, что 10 декабря 2020 года без четверти шесть утра по местному времени в Иркутской области произошло землетрясение магнитудой 5,5. То есть это шкала Рихтера. Согласно ей, при подземных толчках такого уровня в домах звенит посуда, растрескиваются потолки и просыпаются спящие. Собственно, примерно об этом и рассказали в соцсетях местные жители.

Примечательно, что не далее как в ночь на 22 сентября этого же богатого на сюрпризы года в Иркутской области произошло совершенно аналогичное землетрясение, даже чуть посильнее — 5,9. Тогда эпицентром подземных толчков был Иркутск, город Слюдянка и посёлок Култук.

На сей же раз эпицентр пришёлся на Кабанский район Бурятии, там зафиксировали магнитуду 7,6 — это уже считается очень сильным землетрясением, в домах может сыпаться штукатурка, растрескиваются стены.

Что же происходит в недрах Земли?

Как пояснили в Институте теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН, в геологических масштабах — ничего особенного. Это рядовые события из жизни Байкальской рифтовой зоны.

Эта зона является одной из наиболее активных в России, за исключением тихоокеанского побережья. Камчатка и Курильские острова — это самая активная часть с точки зрения сейсмичности в России, а на втором месте Байкальская зона, Алтай и Саяны, и после этого Кавказ и Крым Пётр Шебалин Директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН

Уникальное озеро расположено прямо в центре глубокого разлома земной коры. Там проходит граница двух континентальных плит. По левую сторону Евразийская, по правую — Амурская. И они удаляются друг от друга со скоростью примерно один сантиметр в год.

Амурская тектоническая плита. Фото © Википедия

Происходит трение разных плит между собой, а также их отрогов в виде отдельных разломов. Отроги — это сочленения. Сложная структура, там есть границы плит, есть ещё какие-то кусочки, которые как бы отколоты от этих плит, и они тоже по своим границам трутся с соседними блоками, и там тоже происходят землетрясения Пётр Шебалин Директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН

Невольно возникают ассоциации со знаменитым Африканским разломом: по прогнозам геологов, когда-нибудь континент действительно разломится, половина Эфиопии, Кении, Танзании и весь Сомали ударятся в Аравийский полуостров. Впрочем, подобные мысли по поводу Байкала члена-корреспондента РАН Петра Шебалина позабавили.

Представляете, сколько нужно лет, чтобы она отделилась? Нужно на тысячи километров отделить. Нужно время большее, чем время существования Вселенной. Вселенная существует 13 миллиардов лет. Конечно, это не произойдёт, просто идёт движение в этом направлении Пётр Шебалин Директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН

Правда, по калькулятору получается, что на преодоление пути в тысячи километров со скоростью один сантиметр в год нужны всё-таки сотни миллионов лет, а не миллиарды или триллионы. Но, во всяком случае, ясно, что не сегодня и не завтра.

Озеро Байкал существует именно потому, что существует Байкальский разлом. Есть несколько версий его возникновения. Одни считают, что он образовался из-за так называемого трансформного разлома, когда литосферные плиты горизонтально скользят относительно друг друга. Другие предполагают, что из земной мантии кверху поднялся гигантский "пузырь" — мантийный плюм, он и приподнял над собой плиту. Но доктор физико-математических наук подчеркнул, что в иркутских землетрясениях мантия точно не виновата.

Я не думаю, что с этим связано, потому что мантийный плюм — это очень узкоканальный выброс тепла из мантии. Скажем, Йеллоустон — это типичный случай проявления мантийных плюмов. Или Гавайские острова, там это проявляется ярко. Здесь об этом речи нет Пётр Шебалин Директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН

А может ли что-нибудь случиться с Байкалом?

Как рассказывали в том же ИТПЗ, однажды на Байкале случилось такое землетрясение, что берег озера опустился, оно стало шире. Но Пётр Шебалин сомневается в таком развитии событий. По его словам, если дно озера и может сдвинуться, то это невероятно долгий процесс.

Если уж очень быстрое движение, то это несколько сантиметров в год, а так даже там, где движение достаточно быстрое, — это несколько миллиметров в год. И это горизонтальные перемещения, а вертикальные ещё медленнее, как правило Пётр Шебалин Директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН

Можно ли предсказывать землетрясения?

Надёжных методов для этого пока что нет, посетовал директор института, который как раз и занимается поиском методов прогнозирования подземных толчков. Впрочем, по его словам, не всё так безнадёжно. Ещё лет 20 назад сейсмологи были уверены, что заранее узнать о надвигающемся бедствии вообще невозможно.

Тогда была очень популярной точка зрения, что процессы в литосфере, которые приводят к возникновению землетрясения, имеют огромное количество разных факторов, каждый из которых влияет чуть-чуть, но вместе они ведут себя как такой детерминистский хаос. Это как раз система, в которой очень много факторов, и невозможно предсказать, какой из факторов окажет существенное влияние на результат. И многие мои коллеги считали, что в таких условиях прогноз в принципе невозможен Пётр Шебалин Директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН

Но теперь у сейсмологов есть надежда: в институте ещё в конце 80-х годов разработали методику прогнозирования самых мощных землетрясений — магнитудой 8–9. Она основана на анализе последовательности более слабых землетрясений. На испытания этого опыта ушло много лет, и в начале 2000-х годов удалось получить первые результаты.

Многолетний тест прогноза по этому методу показал, что результаты отличаются от случайных, то есть нет полного пессимизма по поводу возможности предсказывать землетрясения. Другое дело, что, к сожалению, это пока только доказательство того, что прогноз в принципе возможен. Количество скептиков с тех пор уменьшилось Пётр Шебалин Директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН

Вот только применить этот способ для заблаговременного предупреждения жителей Забайкалья, к сожалению, не удастся — там просто не может быть толчков магнитудой выше 8.

Для того чтобы произошло землетрясение магнитудой 8, нужно иметь структуру достаточно большого размера, очаг такого землетрясения — это несколько сот километров. Там нет сформировавшихся структур, которые могут одновременно, что называется, съехать на таком протяжении, не может произойти подвижка по разлому такой длины Пётр Шебалин Директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН

Самое мощное за всю историю землетрясение Байкальской рифтовой зоны случилось 27 июня 1957 года в районе посёлков Муя и Усть-Муя в Бурятии. Его магнитуда составила 7,6. По 12-балльной шкале — 11. Тогда в домах рушились печи и печные трубы, возникали трещины, падала штукатурка. А ещё примерно на метр или полтора поднялся горный хребет Удокан и слегка опустилась Намаракитская впадина. В результате возникло озеро — Новый Намаракит. Так что предсказание таких толчков тоже не помешало бы. Но, как отметил Пётр Шебалин, это дело будущего.