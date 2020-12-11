Плохой знак. Какие банки рискуют закрыться и как спасти свои деньги

Центробанк отозвал лицензии сразу у двух банков. По оценкам аналитиков, в зоне риска ещё как минимум три десятка кредитных организаций. Какие банки могут скоро закрыться и как узнать об этом заранее, чтобы спасти деньги?

Почему закрывают банки

В пятницу, 11 декабря, стало известно, что Центробанк отозвал лицензии у банков "Онего" из Петрозаводска и московского "Финтеха". Первый по величине активов занимал 308-е место в рейтинге, а второй — 241-е. К банкам у регулятора накопилось немало претензий. И тот и другой систематически нарушали законы. В частности, не соблюдали требования по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путём.

Кстати, банк "Онего" является участником системы страхования вкладов. Соответственно, клиентам полностью вернут всю сумму вкладов с учётом начисленных процентов. Правда, не более 1,4 миллиона рублей. В некоторых случаях эта сумма может быть повышена до десяти миллионов. Соответствующие поправки в закон о страховании вкладов вступили в силу с 1 октября. В нём перечислены и все ситуации, в которых можно получить повышенную выплату. Увеличение страховой суммы касается далеко не всех вкладчиков. Рассчитывать на неё могут, например, люди, которые получили деньги от продажи квартиры или наследство.

Что касается "Финтеха", то он участником системы страхования вкладов не был. Соответственно, никаких гарантированных выплат от АСВ клиентам не положено.

Кстати, совсем недавно, 4 декабря, ЦБ сообщил об отзыве лицензий ещё двух кредитных организаций. Это Евроазиатский инвестиционный банк из Москвы и подмосковный "Дом-банк". Правда, причины здесь были другими. Первый банк просто оказался убыточен почти три года, а акционеры второго сами заявили о добровольной ликвидации.

— Банки в этом году закрываются в основном в связи с тем, что ЦБ отзывает у них лицензии. Правда, некоторые закрылись добровольно по решению их акционеров. Это произошло из-за финансовых проблем, связанных с экономическим кризисом. Как правило, ЦБ отзывает лицензию, если банк замечен в недобросовестных операциях. Например, в отмывании доходов, полученных преступным путём, проведении сомнительных платежей. В частности, в пользу нелегальных казино. Также лицензии нередко отзываются у банков, находящихся на грани банкротства, — рассказала заместитель руководителя ИАЦ "Альпари" Наталья Мильчакова.

По каким признакам можно узнать, что банк скоро закроется

По разным оценкам, сейчас в зоне риска оказалось порядка 30 банков. Они могут в ближайшее время закрыться. Соответственно, вкладчики рискуют потерять часть сбережений.

— В первую очередь в зоне риска небольшие банки. Именно они тяжелее всего переносят последствия кризиса. К тому же как раз к ним обычно бывают претензии из-за несоблюдения законов. Чтобы избежать проблем, лучше хранить сбережения в банках из топ-50. Иначе есть вероятность, что потом придётся иметь дело с Агентством по страхованию вкладов (АСВ). Если, конечно, закрывшийся банк в нём состоит, — пояснил эксперт "Академии управления финансами и инвестициями" Алексей Кричевский.

Экономисты советуют регулярно просматривать новости о своём банке. Как правило, если у регулятора есть претензии, то об этом становится известно. Лицензию отзывают не сразу, а после того, как кредитная организация систематически не выполняет требования регулятора. Если банк игнорирует требования закона, то лучше деньги в нём не держать.

— Как правило, речь идёт о кредитных организациях, которые по размеру капитала находятся не в первой сотне. Клиенты могут заранее понять, что у банка проблемы, если он начинает вести себя неадекватно. Проявлять, например, избыточную щедрость к вкладчикам, досрочно выплачивая им проценты или открывать депозиты под заведомо завышенный процент, — отметила Наталья Мильчакова.

Ещё один тревожный симптом: банк начинает вводить ограничения на снятие наличных денег с депозитов. В такой ситуации Наталья Мильчакова рекомендует сразу забирать оттуда свои сбережения.

— Опасный сигнал — нестабильные или подозрительные показатели в квартальных и годовых отчётностях. Стоит насторожиться, если вдруг в банке увеличили время на денежные переводы. Плохой знак — необоснованный рост замечаний при оформлении документов на платёж. Одним словом, необходимо обращать внимание на все моменты, которые показывают, что банку срочно нужны деньги и у него есть проблемы с выплатами, — рассказал преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.