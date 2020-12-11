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В Пермском крае девушка вышла из тюрьмы и зарезала парня, который помогал заботиться о её ребёнке

Маленький городок потрясла страшная новость.

11 декабря 2020, 11:08
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Фото © Соцсети

Трагическая история произошла в городке Губаха Пермского края. Илья Г. погиб от рук собственной подруги. Парень якобы ждал девушку из колонии и помогал заботиться о её ребёнке, пишут "Плохие новости". Однако, когда заключённая наконец вышла на свободу, между ними произошёл конфликт.

Фото © Соцсети

Фото © Соцсети

Девушка употребила алкоголь и в пылу ссоры воткнула нож в шею 20-летнему Илье. Ранение оказалось смертельным. Парень скончался в тот же день через несколько часов после госпитализации, пишет "Информ Губаха". Теперь родственники собирают деньги на его погребение.

Фото © Соцсети

Фото © Соцсети

В комментариях парня охарактеризовали как весёлого и жизнерадостного человека. На странице в соцсетях Илья указал, что отрицательно относится к спиртному.

Парень, убивший возлюбленную и её брата в Армавире, записал на фоне тела чудовищную исповедь

Парень, убивший возлюбленную и её брата в Армавире, записал на фоне тела чудовищную исповедь

По версии следствия, днём 10 декабря между преступником и его избранницей произошёл конфликт.
Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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